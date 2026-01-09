¿Kendall Jenner sale del clóset? La modelo aclara los rumores sobre su orientación

La vida sentimental de Kendall Jenner siempre ha generado curiosidad entre sus seguidores, pero en los últimos meses una pregunta ha tomado más fuerza en redes sociales: si la modelo se estaba ocultando para no hablar abiertamente de su orientación s3xual.

Frente a los rumores, la integrante del clan Kardashian decidió pronunciarse y aclarar las especulaciones.

Durante su participación en el pódcast In Your Dreams, Kendall habló de manera directa sobre los comentarios que circulan sobre ella y la han señalado repetidamente como integrante de la comunidad LGBTQ+. La modelo explicó que entiende que el tema despierte curiosidad, pero aseguró que los rumores no corresponden a la realidad de su vida actualmente.

¿Qué dijo Kendall Jenner sobre su orientación?

Kendall explicó que no se identifica como lesbiana y que, de ser así, no tendría problema en decirlo públicamente. La empresaria afirmó que se conoce lo suficiente como para saber que, si ese fuera el caso, elegiría vivirlo con naturalidad y transparencia.

Más allá de desmentir los rumores, la modelo se enfocó en criticar el tono con el que algunas personas abordan el tema en redes sociales. Señaló que lo que más le llama la atención no es la curiosidad, sino la dureza con la que algunos usuarios opinan, lejos de un ambiente de apoyo o respeto hacia quienes sí atraviesan procesos de reconocimiento y anuncio público.

“¿Quieres saber lo que realmente me molesta? Lo mal que se porta la gente al respecto [...] No es algo así como un gesto de bienvenida y decir: ‘Oye, si lo fueras, sí únete’. No es amable. Es muy malintencionado. Es como: ‘¿Qué demonios estás haciendo?’”, reveló Jenner.

Kendall también mencionó que ha leído teorías que aseguran que, de ser parte de la comunidad diversa, no lo diría por “intereses de negocio”, idea que rechazó y calificó como absurda.

La modelo fue clara al afirmar que no se encuentra en esa situación actualmente, pero también dijo que no se cierra a ninguna experiencia que pueda traerle la vida. Su mensaje fue más allá de su caso personal: reconoció que salir del clóset puede ser un proceso complejo para muchas personas y pidió empatía al hablar del tema.

“Entiendo que salir del clóset no es fácil para nadie, sino para la mayoría [...] Y no digo que sea fácil, pero sabiendo, y puedo hablar por mí misma, y conociéndome, creo que a estas alturas de mi vida ya lo habría hecho", agregó la modelo.

Kendall Jenner reveló que no es lesbiana. (Foto Jon Kopaloff / AFP)

¿Qué se sabe sobre la vida sentimental de Kendall Jenner?

A lo largo de los años, Kendall ha sido relacionada sentimentalmente con reconocidas figuras públicas, desde músicos hasta deportistas. Entre los nombres más comentados han estado Harry Styles y el jugador de la NBA Devin Booker, con quien sostuvo una relación cercana a dos años.

Su romance más reciente fue con Bad Bunny, vínculo que terminó hacia finales de 2023, según diversas fuentes cercanas a la pareja. Aun así, Kendall se ha caracterizado por mantener sus relaciones lejos de cámaras y declaraciones públicas.

La modelo ha explicado en varias entrevistas que prefiere que sus relaciones se desarrollen lejos del reality y de la exposición constante. Ha establecido incluso una regla personal: no mostrar públicamente sus romances hasta tener suficiente claridad sobre las intenciones y estabilidad del vínculo.

Kendall considera que hacer pública su intimidad puede complicar las cosas y prefiere proteger aquello que considera especial y sagrado, como sus amistades y relaciones afectivas.