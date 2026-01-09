Presentadora de televisión sufre aparatoso accidente en vivo | VIDEO

Una presentadora de televisión mexicana vivió un momento inesperado durante la transmisión en vivo de un programa de entretenimiento, cuando un percance con su calzado la hizo terminar en el piso. El incidente rápidamente se viralizó en redes sociales y generó todo tipo de comentarios entre los espectadores.

La protagonista del momento fue Chiquibaby, quien participaba en una dinámica de baile junto a sus compañeros del programa cuando ocurrió el accidente. Aunque el episodio causó preocupación inicialmente, terminó convirtiéndose en una anécdota llena de risas dentro y fuera del set.

¿Qué le pasó a Chiquibaby durante la transmisión?

Todo sucedió mientras la copresentadora del programa de Univisión ¡Siéntese quien pueda! interactuaba con sus compañeros. Chiquibaby había comentado minutos antes que estrenaba unos zapatos de plataforma que la hacían ver más alta y estilizada. Sin embargo, el estreno no tuvo el desenlace que esperaba.

Chiquibaby sufrió un accidente en vivo. (Foto Alberto Tamargo / AFP)

En medio del baile, uno de sus tacones se desprendió de la suela, lo que hizo que perdiera el equilibrio y terminara en el piso. Sus compañeros reaccionaron de inmediato para ayudarla a levantarse, aunque la escena también generó risas por lo inesperado del momento.

Tras el susto inicial, se comprobó que la caída se debió exclusivamente al daño del calzado. Chiquibaby tomó el incidente con humor, dando tranquilidad a la audiencia.

El momento no pasó desapercibido. El equipo del programa compartió el video en redes sociales, acompañado de un mensaje divertido en el que atribuían “el protagonismo” a la gravedad.

El texto publicado bromeaba:

“Todo comenzó con zapatos nuevos, plataformas altísimas y mucha seguridad… hasta que la gravedad decidió robarse el show. Risas, glamour y tacones traicioneros… cosas que solo pasan en televisión en vivo”, compartieron.

Los seguidores también comentaron el clip, destacando la naturalidad de la presentadora para reírse de sí misma y restarle dramatismo al episodio.

¿Quién es Chiquibaby?

Chiquibaby, cuyo nombre real es Stephanie Himonidis Sedano, nació el 13 de enero de 1981 en Guadalajara, Jalisco. Es una reconocida locutora, reportera de entretenimiento, modelo y conductora de televisión mexicana, con una amplia trayectoria tanto en México como en Estados Unidos.

Proviene de una familia multicultural: es mexicana por parte de madre y griega por parte de padre, y es la mayor de dos hermanos. Estudió Comunicación y Periodismo en la Universidad Autónoma de Guadalajara y complementó su formación académica estudiando inglés en el Instituto Cultural México Americano.

En 2001 se mudó a Estados Unidos, donde comenzó su carrera en radio con la cadena CBS. Su talento y carisma la han llevado a participar en diferentes proyectos televisivos y radiales, así como en campañas publicitarias en Latinoamérica y EE. UU.

A lo largo de su carrera ha recibido reconocimientos, entre ellos dos premios Emmy en 2008, además de haber sido destacada en el libro Secretos de personas con iniciativa en 2010.

Actualmente continúa consolidándose como una de las presentadoras hispanas más conocidas en la televisión estadounidense.