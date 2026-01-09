Exparticipante de La casa de los famosos revela que fue sometida a un procedimiento tras delicado diagnóstico

Una querida figura de la televisión latinoamericana compartió con sus seguidores un momento decisivo en su vida: su paso por el quirófano como parte de su tratamiento médico.

La noticia generó mensajes de apoyo, admiración y solidaridad, especialmente porque la actriz decidió hablar con honestidad sobre su proceso de salud y los cambios que enfrenta.

¿Quién es la exparticipante de La casa de los famosos que se sometió a la operación?

Se trata de Osmariel Villalobos, comunicadora social, modelo, presentadora y actriz venezolana. Su rostro se hizo conocido en concursos de belleza como Miss Venezuela 2011, donde representó a Yaracuy y obtuvo el título de Miss Venezuela Tierra. Posteriormente, logró el reconocimiento internacional al convertirse en Miss Earth Water en Filipinas.

En televisión también ha desarrollado una sólida carrera como presentadora y participó en la versión mexicana de La casa de los famosos, donde conectó con el público por su carisma y transparencia.

Osmariel Villalobos reveló su diagnóstico de cáncer de mama. (Foto Mireya Acierto / AFP)

¿Con qué enfermedad fue diagnosticada Osmariel Villalobos?

En septiembre, Osmariel contó públicamente que había recibido un diagnóstico que cambiaría por completo su vida. Todo comenzó cuando notó una “pelotica” en su sen0 derecho y decidió consultar a su médico. Los primeros exámenes no parecían alarmantes; sin embargo, durante la revisión se detectó una segunda masa, aún más pequeña, que ella no había percibido.

Ante este hallazgo, los especialistas realizaron una biopsia para descartar cualquier patología grave. Semanas después, el resultado confirmó que se trataba de una forma temprana de cáncer de mama.

La actriz expresó su gratitud por haberlo detectado a tiempo y, lejos de guardar silencio, eligió compartir su experiencia para informar y acompañar a otras mujeres que atraviesan situaciones similares. Desde entonces, ha narrado su proceso con serenidad, aprendizaje y un profundo sentido de autocuidado.

¿Cuál fue el procedimiento que le tocó hacerse a Osmariel Villalobos?

El 8 de enero, Osmariel informó que el 7 de enero en horas de la mañana fue intervenida quirúrgicamente y se sometió a una mastectomía unilateral del sen0 derecho. La decisión, aunque difícil, fue asumida por ella como un acto de amor propio y de protección hacia su vida.

En su mensaje reflexionó sobre lo que significa despedirse de una parte del cuerpo y, al mismo tiempo, abrirse a una nueva etapa personal:

“Dejo atrás viejas formas de vivir mi feminidad, el sacrificio disfrazado de amor y la autoexigencia constante. Entro y salgo de este proceso con gratitud, conciencia y paz”

La actriz también agradeció a su equipo médico, terapeutas y guías espirituales, quienes la acompañaron durante el diagnóstico y la preparación emocional para la cirugía. Extendió su gratitud a Dios, su familia y amigos, destacando el apoyo que ha recibido a través de oraciones, mensajes y compañía.

Más allá del procedimiento médico, Osmariel ha convertido su experiencia en un mensaje de conciencia sobre la salud femenina. Insiste en la importancia de escuchar el cuerpo, realizar chequeos periódicos y no minimizar cambios físicos.

La exparticipante de La casa de los famosos continúa en recuperación, acompañada de su círculo cercano y de miles de seguidores que la respaldan en redes sociales.