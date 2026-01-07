¿Murió Bruce Willis? Mensaje de su esposa preocupa a sus fans en redes sociales

Los seguidores del actor Bruce Willis se encuentran alarmados tras la reciente publicación que ha hecho su esposa, Emma Heming Willis, donde aparentemente estaría confirmando su muerte. Pero qué tan cierto es esto, te contamos.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en la televisión! Murió reconocido actor tras batalla contra un cáncer poco común

¿Cuál fue el mensaje que publicó la esposa de Bruce Willis sobre el actor?

Aprovechando que cumplió junto al actor 18 años de relación, la modelo maltés, Emma Heming Willis publicó un video del año 2008 donde aparece junto al actor disfrutando de una montaña rusa.

Emma Heming Willis prendió las alarmas en redes al publicar un emotivo mensaje de su esposo Bruce Willis. (Foto: Bryan R. Smith / AFP)

Sin embargo, las palabras que ha escrito acompañando el mismo han generado una ola de reacciones y especulaciones sobre el fallecimiento del protagonista del 'Quinto Elemento', pues allí la mujer escribió:

Estoy bastante segura de que no se supone que traigas una cámara en esos viajes, pero estoy muy contenta de que lo hiciera. Su comentario, su risa, siempre hacía todo divertido. Ese era él, pura diversión. Lo amo, y simplemente, echo de menos que sea mi compañero de viaje", dijo.

Sus palabras se viralizaron de inmediato y miles de fans comenzaron a mencionar en redes el posible fallecimiento del actor de 70 años.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe habló de un nuevo embarazo tras un mes del nacimiento de su hija con Paola Jara

¿Murió realmente Bruce Willis?

No, los rumores sobre la muerte de Bruce Willis surgieron por una mala interpretación de las palabras de Emma.

Al mencionar a su esposo con nostalgia en el video que publicó, recordando su alegría y espontaneidad, muchos seguidores malinterpretaron sus sentimientos y creyeron erróneamente que anunciaba su fallecimiento, pero en realidad, se trataba de un homenaje lleno de cariño y recuerdos de momentos especiales juntos.

Para aclarar cualquier confusión, Emma compartió una fotografía reciente donde aparece junto a Bruce, quien la besa en la frente, mientras ella asegura sentirse afortunada de conocer este tipo de amor, dejando entrever así que el actor quien padece una grave enfermedad sigue a su lado.

La modelo Emma Heming Willis dio a entender, con una reciente publicación junto al actor, que él sigue vivo. (Foto: Theo Wargo/Getty Images/ AFP)

Artículos relacionados Luis Díaz Gera Ponce conmueve al mostrar foto inédita de sus inicios con Luis Díaz: "la verdadera del proceso"

¿Qué enfermedad padece el actor Bruce Willis?

Luego de retirarse de la actuación en 2022 debido a problemas de salud relacionados con el lenguaje, el actor Bruce Willis fue diagnosticado con afasia, un trastorno que dificulta hablar, comprender, leer o escribir, afectando su capacidad para comunicarse con normalidad y continuar trabajando en cine y televisión.

Con el tiempo, los médicos confirmaron que su condición evolucionó hacia demencia frontotemporal, una enfermedad degenerativa que según los expertos, afecta los lóbulos frontal y temporal del cerebro, alterando la personalidad, el comportamiento y las habilidades del lenguaje, y que explica los síntomas que ha mostrado desde su retiro.