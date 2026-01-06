Gera Ponce conmueve al mostrar foto inédita de sus inicios con Luis Díaz: "la verdadera del proceso"

Una vez más, Gera Ponce, esposa del jugador de la Selección Colombia Luis Díaz, sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes que revelan cómo fueron sus inicios junto al futbolista.

¿Cuál es la imagen que ha compartido Gera Ponce de sus inicios junto a Luis Díaz?

Gera Ponce y Luis Díaz continúan consolidándose como una de las parejas más estables y queridas del mundo del espectáculo.

Luis Díaz celebra el segundo gol durante el partido de clasificación sudamericana para la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Foto: Luis Acosta / AFP)

A través de redes sociales han dejado ver la unión y complicidad que mantienen junto a sus dos hijas y el tercer hijo que viene en camino.

En esta ocasión, Gera se sumó a un trend viral de TikTok en el que las parejas comparten tres fotografías para reflejar cómo han logrado mantenerse firmes y unidos a lo largo de los últimos diez años.

En la secuencia, primero aparece junto al deportista luciendo elegantes en lo que parece ser una boda; luego, una imagen de ambos en París; y finalmente, una fotografía de cuando eran más jóvenes, antes de la fama, cuando Díaz apenas comenzaba a debutar en el Barranquilla Fútbol Club.

Las imágenes no tardaron en generar reacciones entre los seguidores, quienes acudieron a los comentarios para expresar sus opiniones.

¿Qué opiniones dejaron los usuarios en redes sobre la imagen de los inicios de Gera Ponce junto a Luis Díaz?

Varios usuarios acudieron a los comentarios para felicitar a Gera Ponce y destacar que merece los lujos que hoy disfruta junto al jugador, al haber estado a su lado desde el inicio, cuando ambos llevaban una vida humilde.

Otros, en cambio, en tono de burla, le preguntaron cómo hacía para salir con el "Lucho" de antes, pues consideraron que su aspecto físico no era tan llamativo.

Asimismo, otros usuarios le pidieron que lo cuidara muy bien pensando en que pronto será el Mundial de la FIFA 2026, y su participación es relevante.

En redes sociales, varios usuarios le pidieron a Gera Ponce que cuidara muy bien de Luis Díaz, teniendo en cuenta que el futbolista se prepara para disputar el Mundial de la FIFA 2026. (Foto: Luis Acosta / AFP)

¿Cuál es el género del tercer hijo de Luis Díaz y Gera Ponce?

Luis Díaz y Gera Ponce confirmaron el género de su tercer hijo durante las celebraciones de fin de año al compartir en redes sociales imágenes familiares con un detalle muy especial: un mameluco de la Selección Colombia acompañado de un corazón azul, lo que dejó claro que el bebé que esperan será un niño.

El gesto emocionó a sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar y enviar mensajes de felicitación.