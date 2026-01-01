Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El mameluco de la Selección se llevó las miradas en el año nuevo de Luis Díaz

Un mameluco de la Selección Colombia con el número 7 fue el protagonista inesperado en la familia de Luis Díaz.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
El mameluco con el número 7 emocionó a los fans de Luis Díaz.
El mameluco con el número 7 emocionó a los fans de Luis Díaz. (Foto AFP: Luis Acosta)

En una reciente publicación de Instagram, un detalle en particular capturó todas las miradas y generó conversación entre sus seguidores, un mameluco inspirado en la Selección Colombia, con el icónico número 7, ubicado de forma protagonista junto al árbol de Navidad de Luis Díaz.

Geraldine, esposa del jugador, volvió a marcar tendencia al mostrar cómo el estilo también puede contar historias.

¿Por qué el mameluco de la Selección Colombia se quedó con todas las miradas?

El número 7, asociado directamente a Luis Díaz, se convirtió en el centro de una escena que transmitía orgullo, identidad y amor por el fútbol, colocado cuidadosamente sobre el árbol de Navidad, el atuendo parecía una declaración visual de lo que representa el deporte dentro del hogar Díaz Ponce.

 

Para muchos seguidores, el mameluco no fue solo un objeto decorativo, sino un guiño anticipado a una nueva etapa familiar, donde el fútbol seguirá siendo un lenguaje común y un legado que se hereda desde la infancia.

¿Cómo Geraldine Ponce mezcla moda, maternidad y estilo personal?

Mientras posaba junto a su familia, también aprovechó para mostrar con orgullo su embarazo, una noticia que días antes había sido confirmada por el propio Luis Díaz.

Luis Díaz ha mostrado un nivel alto
El mameluco de la Selección Colombia con el número 7 fue ubicado sobre el árbol de Navidad de la familia Díaz. (Foto Thomas Kienzle / AFP)

El mameluco cobró aún más fuerza en este contexto, ya que muchos interpretaron la prenda como un símbolo del nuevo integrante que llegará a la familia, tras el nacimiento de Roma en 2021 y Charlotte en enero de 2024, la pareja espera ahora a su tercer bebé, que será el primer niño, un detalle que ha despertado emoción y expectativa entre sus seguidores.

¿Qué representa este mameluco dentro de la narrativa familiar de los Díaz Ponce?

Más allá del diseño, el mameluco se convierte en una pieza narrativa. Representa la unión entre la carrera deportiva de Luis Díaz, el gusto refinado de Geraldine por la moda y el espíritu familiar que comparten.

Esposa de Luis Díaz enternece con las primeras imágenes de su nuevo embarazo.
Esposa de Luis Díaz enternece con fotos del mameluco de su bebé. Foto AFP/Juan BARRETO/Freepik

Comentarios llenos de emojis, mensajes de felicitación y palabras de admiración inundaron la publicación, para muchos, el mameluco simboliza tradición, orgullo nacional y amor familiar, todo condensado en una sola imagen.

En su caso, incluso una prenda como un mameluco puede convertirse en un ícono que conecta moda, fútbol y maternidad, dejando claro que cada detalle tiene un significado especial dentro de su universo personal y familiar.

