Conmoción por la muerte de joven influenciadora en Corea del Sur: su familia mantuvo la noticia en reserva

La prensa internacional informó sobre la muerte de Lee Da-sol, una joven creadora de contenido conocida en redes sociales como Daddoa, quien falleció a los 29 años. Sin embargo, también se destacó que la noticia se dio a conocer varios días después del suceso, ya que su familia decidió mantener en reserva la información durante ese tiempo.

¿Qué pasó con Daddoa? ¿De qué murió la influenciadora?

La agencia surcoreana que representaba a la joven fue la encargada de anunciar oficialmente su fallecimiento. No obstante, usuarios en redes sociales advirtieron que la muerte habría ocurrido a mediados de diciembre.

Fue hace pocos días cuando la agencia Leferi Beauty Entertainment, junto con la familia de la influenciadora, confirmó el sensible fallecimiento. El anuncio generó conmoción, ya que se reveló que la muerte ocurrió días antes de hacerse pública.

Según el comunicado oficial, Daddoa falleció el pasado 16 de diciembre. En el mismo mensaje, la agencia pidió respeto por la privacidad de la familia y solicitó no generar especulaciones sobre las causas de la muerte de la joven, nacida en Corea del Sur.

Hasta el momento, la causa del fallecimiento de Lee Da-sol no ha sido confirmada. Se desconoce si el caso está siendo investigado por las autoridades o si la creadora de contenido enfrentaba algún problema de salud que pudiera explicar su repentina muerte.

¿A qué se dedicaba Lee Da-sol?

La influenciadora de 29 años fue una de las primeras youtubers de Corea del Sur en enfocarse en contenidos de maquillaje y moda. En YouTube acumuló más de un millón de suscriptores, mientras que su cuenta de Instagram actualmente aparece desactivada.

“Daddoa no solo fue una youtuber de primera generación, sino también una de las primeras figuras en demostrar el potencial global de la industria de la belleza coreana”, señaló la agencia en su comunicado.

A lo largo de su trayectoria, Lee Da-sol recibió diversos reconocimientos como creadora de contenido digital y se consolidó como una figura influyente dentro del mundo del beauty en Asia.