Andrea Valdiri y Lowe León sorprenden al celebrar juntos el Año Nuevo

El 2025 dejó varias reconciliaciones inesperadas entre celebridades, como las paces que hicieron J Balvin y Residente. Sin embargo, no fue la única. Todo indica que las diferencias entre Andrea Valdiri y Lowe León ya fueron completamente superadas.

¿Andrea Valdiri y Lowe León se reconciliaron?

A lo largo de 2025, los internautas fueron testigos de los tiernos momentos que vivió el cantante Lowe León junto a su hija Adhara, fruto de su relación con Andrea Valdiri. No obstante, lo que muchos seguidores de la barranquillera no esperaban era que ambos compartieran juntos la celebración de Año Nuevo.

Así fue el reencuentro de Andrea Valdiri y Lowe León en Año Nuevo. (Fotos del Canal RCN)

Y así fue. Andrea Valdiri y Lowe León se reunieron en la vivienda de la empresaria, ubicada en Barranquilla, donde despidieron el 2025 en un ambiente familiar.

El encuentro fue confirmado por Shujam, hermana de Valdiri, quien a través de sus historias de Instagram compartió varias imágenes del festejo. En una de las fotografías aparece abrazada con Lowe León, quien posteriormente reposteó la imagen y subió otras en las que mostró que sus padres también estuvieron presentes.

Cabe aclarar que esta reconciliación no es de índole amorosa, sino que se da en su rol como padres de Adhara, priorizando el bienestar de la menor. Además, sus nombres ya no estarían vinculados a disputas judiciales.

¿Con quién celebró Andrea Valdiri el Año Nuevo?

Durante las festividades decembrinas, Andrea Valdiri también estuvo acompañada de su “ternerito”, como llama cariñosamente a su pareja, Juan Daniel Sepúlveda, así como de su madre, sus hermanas, sus hijas y otros seres cercanos.

Andrea Valdiri envió sentido mensaje a sus seguidores por motivo de fin de año

Pero eso no fue todo. Valdiri cerró el 2025 debutando como cantante con un tema enfocado en las nuevas oportunidades, cuya letra incluye la frase: “Un Año Nuevo para creer”.

En el videoclip que compartió en redes sociales, las protagonistas fueron sus dos hijas, quienes bailaron al ritmo de la canción. Isabella, la mayor, además realizó una destacada interpretación con su violín.

“Un día más para renacer. Un Año Nuevo para creer… Caer no es opción. Todos pasamos por cosas, muchos hablan por hablar. La vida me dio g0lp3s, pero nací para triunfar”, expresó la influenciadora y empresaria, conocida también como “la Machi”, al desearle un feliz 2026 a sus seguidores.