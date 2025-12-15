Javier Jattin confiesa con qué actores era imposible trabajar en Chepe Fortuna

El regreso de Chepe Fortuna a la pantalla de Canal RCN no solo ha despertado la nostalgia de los televidentes, sino que también ha traído nuevas anécdotas detrás de cámaras.

En una reciente entrevista, Javier Jattin, protagonista de la recordada producción, recordó cómo fue trabajar en la novela y confesó que hubo compañeros con los que grabar escenas se volvía casi imposible debido a las constantes risas que se desataban en el set.

Durante la conversación, al actor le preguntaron si a ellos, como elenco, también les causaban gracia las escenas tal como ocurría con los televidentes. Su respuesta fue inmediata y dejó claro que, en muchos casos, lo que se veía en pantalla era apenas una parte de lo que realmente pasaba durante las grabaciones.

¿Con quiénes era imposible trabajar en Chepe Fortuna?

Javier Jattin reveló que trabajar con Lorna Cepeda y Vetto Gálvaez representaba uno de los mayores retos durante las grabaciones, no por falta de profesionalismo, sino todo lo contrario: la química y el humor entre ambos actores hacía que las escenas se salieran de control por culpa de la risa.

Javier revela que era imposible grabar con Lorna Cepeda y Vetto Gálvaez (La celosa y El bellaco) por las risas. (Foto Canal RCN)

Según contó, cuando las escenas eran protagonizadas por los personajes de La Celosa y El Bellaco, el ambiente en el set se volvía tan gracioso que no solo ellos se reían, sino que terminaban contagiando a todo el equipo, incluidos actores que no participaban directamente en la escena.

Jattin explicó que muchas veces era necesario detener la grabación porque nadie lograba concentrarse. Las risas interrumpían el ritmo de trabajo y obligaban a repetir tomas una y otra vez, algo que no siempre era bien recibido por la producción.

“Llegaban a regañarnos porque si la escena era entre La Celosa y El Bellaco… no, no, no. Les tocaba venirnos a regañar y a callar porque decían: ‘estamos perdiendo cinta, concéntrese’”, recordó el actor.

Cuando las cosas se salían de control, a una recordada actriz le tocaba poner orden en el set.

¿Quién era la actriz que le tocaba poner orden al set de Chepe Fortuna?

Ante el desorden que se generaba en algunas jornadas de grabación, Judy Henríquez, una de las actrices más respetadas del elenco, tuvo que intervenir para poner límites. Javier Jattin recordó que llegó un punto en el que la actriz decidió tomar medidas para controlar las constantes interrupciones.

A la actriz Judy Henríquez le tocaba poner orden en el set. (Foto Canal RCN)

Según contó, Judy estableció una especie de “multa” simbólica para quien interrumpiera una escena por culpa de la risa. Cada actor que no lograra contenerse debía aportar dinero a un fondo común, como una forma de disciplina dentro del set.

“Me acuerdo que justamente Judy, cuando las cosas se iban saliendo de control, decía: ‘bueno, a 20 mil la caída, se va haciendo el fondo’”, recordó el actor entre risas.

Esta anécdota, más allá del llamado de atención, refleja el ambiente de compañerismo que se vivía durante las grabaciones de Chepe Fortuna, donde el buen humor era constante, pero también existía un alto nivel de exigencia profesional.

Las declaraciones de Javier Jattin dejan en evidencia que el éxito de la novela no solo se debió a la historia y a los personajes, sino también a la conexión genuina entre los actores, una química que, aunque a veces complicaba las grabaciones, terminó siendo clave para conquistar al público y convertir a Chepe Fortuna en una de las producciones más recordadas de la televisión colombiana.