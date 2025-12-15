Shakira suspendió su concierto en Córdoba por inesperada situación: ¿qué sucedió?

La presentación de Shakira en Córdoba, Argentina, fue suspendida de manera repentina debido a un hecho inesperado que generó riesgos para la artista, el público y el equipo técnico, lo que terminó en un operativo de evacuación en el estadio Mario Alberto Kempes.

¿Por qué suspendieron el concierto de Shakira en Argentina?

El concierto fue interrumpido a causa de una tormenta eléctrica que se intensificó durante el desarrollo del show. Los relámpagos y la lluvia ocasionaron que la organización, junto con los equipos de seguridad, determinara que las condiciones no eran adecuadas para continuar con la presentación.

El show comenzó cerca de las 9:40 p.m, luego de un retraso asociado al clima inestable registrado durante la jornada. Aunque el espectáculo avanzó durante más de una hora, cerca de las 11:12 p.m se tomó la decisión de suspenderlo, cuando aún faltaban varios temas para completar la lista de canciones prevista.

Inicialmente, la noticia fue comunicada por la cantante quien, un poco apenada, afirmó que debían detener el show:

“Por truenos y relámpagos, nos piden evacuar”, destacó.

Seguido a ello, a través de pantallas y parlantes, el equipo técnico rectificó la información e indicó a los asistentes que la medida respondía exclusivamente a condiciones climáticas adversas y buscaba evitar riesgos mayores dentro del estadio.

¿Cómo evacuaron al público en el concierto de Shakira?

Tras el anuncio de la suspensión, se activó un operativo de evacuación para más de 50.000 personas que se encontraban en el lugar. El personal de seguridad solicitó a los asistentes utilizar la salida más cercana, con el fin de agilizar el proceso.

Shakira suspendió una de sus presentaciones en Argentina / (Foto de AFP)

La evacuación se realizó mientras continuaban las lluvias, lo que generó dificultades en los alrededores del estadio. A pesar de ello, las autoridades insistieron en mantener el orden y priorizar la seguridad de todos los presentes, especialmente ante el riesgo que representaba la tormenta eléctrica.

¿Cómo continúa la gira de Shakira?

Aunque hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial sobre compensaciones para los asistentes, el segundo concierto de Shakira en el estadio Kempes continúa programado para el 15 de diciembre del 2025, a la espera de que las condiciones climáticas permitan su realización sin interrupciones.

Shakira en su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour / (Foto de AFP)

Estas presentaciones hacen parte de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, con la que Shakira tiene programadas nuevas fechas en Argentina y en Estados Unidos a finales de diciembre. Posteriormente, la gira continuará en países como El Salvador y México durante los primeros meses de 2026.

Hasta el momento, los organizadores del evento no ha informado si habrá ajustes relacionados con el evento interrumpido. Los seguidores permanecen atentos a los comunicados oficiales para conocer cómo se manejará la situación y si se tomará alguna medida respecto a la presentación que no pudo finalizarse.