Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Shakira suspendió su concierto en Córdoba por inesperada situación: ¿qué sucedió?

El concierto de Shakira en Córdoba se suspendió por un hecho que generó preocupación entre los asistentes y el equipo técnico.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Shakira suspendió su concierto en Córdoba por inesperada situación
El concierto de Shakira en Córdoba se suspendió por un hecho inesperado / (Foto de AFP)

La presentación de Shakira en Córdoba, Argentina, fue suspendida de manera repentina debido a un hecho inesperado que generó riesgos para la artista, el público y el equipo técnico, lo que terminó en un operativo de evacuación en el estadio Mario Alberto Kempes.

Artículos relacionados

¿Por qué suspendieron el concierto de Shakira en Argentina?

El concierto fue interrumpido a causa de una tormenta eléctrica que se intensificó durante el desarrollo del show. Los relámpagos y la lluvia ocasionaron que la organización, junto con los equipos de seguridad, determinara que las condiciones no eran adecuadas para continuar con la presentación.

El show comenzó cerca de las 9:40 p.m, luego de un retraso asociado al clima inestable registrado durante la jornada. Aunque el espectáculo avanzó durante más de una hora, cerca de las 11:12 p.m se tomó la decisión de suspenderlo, cuando aún faltaban varios temas para completar la lista de canciones prevista.

Inicialmente, la noticia fue comunicada por la cantante quien, un poco apenada, afirmó que debían detener el show:

“Por truenos y relámpagos, nos piden evacuar”, destacó.

Seguido a ello, a través de pantallas y parlantes, el equipo técnico rectificó la información e indicó a los asistentes que la medida respondía exclusivamente a condiciones climáticas adversas y buscaba evitar riesgos mayores dentro del estadio.

Artículos relacionados

¿Cómo evacuaron al público en el concierto de Shakira?

Tras el anuncio de la suspensión, se activó un operativo de evacuación para más de 50.000 personas que se encontraban en el lugar. El personal de seguridad solicitó a los asistentes utilizar la salida más cercana, con el fin de agilizar el proceso.

¿Cómo evacuaron al público en el concierto de Shakira?
Shakira suspendió una de sus presentaciones en Argentina / (Foto de AFP)

La evacuación se realizó mientras continuaban las lluvias, lo que generó dificultades en los alrededores del estadio. A pesar de ello, las autoridades insistieron en mantener el orden y priorizar la seguridad de todos los presentes, especialmente ante el riesgo que representaba la tormenta eléctrica.

Artículos relacionados

¿Cómo continúa la gira de Shakira?

Aunque hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial sobre compensaciones para los asistentes, el segundo concierto de Shakira en el estadio Kempes continúa programado para el 15 de diciembre del 2025, a la espera de que las condiciones climáticas permitan su realización sin interrupciones.

¿Cómo continúa la gira de Shakira?
Shakira en su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour / (Foto de AFP)

Estas presentaciones hacen parte de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, con la que Shakira tiene programadas nuevas fechas en Argentina y en Estados Unidos a finales de diciembre. Posteriormente, la gira continuará en países como El Salvador y México durante los primeros meses de 2026.

Hasta el momento, los organizadores del evento no ha informado si habrá ajustes relacionados con el evento interrumpido. Los seguidores permanecen atentos a los comunicados oficiales para conocer cómo se manejará la situación y si se tomará alguna medida respecto a la presentación que no pudo finalizarse.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Maluma confesó el quebranto emocional que sintió antes de un show: “Tuve miedo” Maluma

Maluma confesó el quebranto emocional que sintió antes de un show: “Tuve miedo”

Maluma rompió el silencio acerca del quebranto emocional que sintió acerca de extraña condición que tuvo en plena gira musical.

J Balvin reapareció y dejó importante anuncio en redes J Balvin

J Balvin hace inesperado anuncio tras sus conciertos en Medellín y Bogotá, ¿qué dijo?

J Balvin se sinceró con sus seguidores tras lo vivido en Medellín y Bogotá y los dejó en shock con importante anuncio.

Shakira aviva rumores de romance con Antonio de la Rúa tras un mensaje en pleno show Shakira

Shakira habló de una “historia de amor” y avivó los rumores de reconciliación con Antonio de la Rúa

Las palabras de Shakira en su concierto en Argentina reavivaron rumores sobre su posible regreso con Antonio de la Rúa.

Lo más superlike

Canal RCN sorprende al anunciar las sorpresas que traerá para el 2026 Viral

Canal RCN sorprende al anunciar las sorpresas que traerá para el 2026, ¿estás preparado?

El Canal RCN se alista para recibir el 2026 con nuevas historias, contenido y sorpresas que no te puedes perder.

Javier Jattin y con quién no se podía trabajar en set Producciones RCN

Javier Jattin revela con quiénes era imposible trabajar en Chepe Fortuna

Yuli Ruiz posa a la cámara sonriente. La casa de los famosos

Yuli Ruiz lanzó advertencia previo a su participación en La casa de los famosos Colombia

Florinda Meza posa para fotos durante conferencia de prensa de la película 'Dulce Familia' en Cinepolis Plaza Universidad. Talento internacional

Florinda Meza volvió a arremeter contra María Antonieta de las Nieves: esto sucedió

El reloj biológico del sistema inmune podría definir la severidad de un infarto. Salud

¿Por qué los infartos son más graves en la mañana?, esto dicen los expertos