Shakira habló de una “historia de amor” y avivó los rumores de reconciliación con Antonio de la Rúa

Shakira quien continúa con su gira Internacional de ‘Las Mujeres Ya no Lloran’, recientemente generó revuelo con un mensaje en medio de su show en Argentina que avivo más los rumores de una posible reconciliación con Antonio de la Rúa.

Artículos relacionados Influencers Muere reconocida influencer tras caer de un noveno piso: era adicta a los procedimientos estéticos y tatuajes

¿Cuál fue el mensaje de Shakira que reavivo rumores de romance con Antonio de la Rúa?

Durante una reciente presentación, la barranquillera compartió una emotivas palabras para agradecer a su público en Argentina. En medio del show, se tomó un espacio para dirigirse a los asistentes y expresar lo que significa para ella este país.

Shakira aseguró que cada vez que regresa a Argentina se siente que está en casa:

“Bueno hoy es nuestra segunda noche en esta segunda vuelta y estar aquí con ustedes para mí es un lujo muchísimas gracias por venir y acompañarme ayer les contaba que cada vez que vuelvo a Argentina yo siento que estoy en casa”, fueron las palabras de Shakira.

Artículos relacionados J Balvin J Balvin sufrió infarto en su más reciente concierto en Medellín, Colombia

No obstante, añadió que su relación con el país es una historia de amor que comenzó hace muchos años y que continúa en el presente. Estas palabras, acompañadas de una risa y un momento de silencio generaron una ola de comentarios relacionados con su vida sentimental.

“Lo que tengo con Argentina es una historia de amor que empezó hace mucho y continúa”, dijo Shakira lo que rápidamente se interpretó con una indirecta y alimentando los rumores de romance con Antonio de la Rúa.

¿Por qué el mensaje de Shakira generó rumores de reconciliación con Antonio de la Rúa?

Las palabras de la cantante colombiana coincidieron con versiones compartidas por el conductor argentino Ángel De Brito, quien afirmó en su programa de streaming que Shakira habría retomado su relación con Antonio De La Rúa.

Artículos relacionados Carla Giraldo Carla Giraldo conmovió a sus fans al revelar un emotivo detalle familiar en su árbol de Navidad

Según el comunicador, Shakira estaría alojándose en una propiedad de la familia De La Rúa y habría compartido momentos con familiares de su expareja, quienes también habrían asistido a sus conciertos.

El mensaje de Shakira que volvió a encender rumores con Antonio de la Rúa. (Foto: AFP)

Estas revelaciones de un medio internacional, sumadas al tono con el que se expresó Shakira, reavivaron los rumores de un posible romance con su expareja, una relación que fue de las más mediáticas y que se extendió durante 11 años.