Karol G comparte video que da pistas sobre su estado sentimental, ¿confirmó ruptura con Feid?

Los nombres de Karol G y J Balvin han estado en el foco de la prensa y de sus seguidores en el último tiempo por su aparente ruptura sentimental.

¿Cuál fue el video que compartió Karol G que daría pistas de su situación sentimental?

La pareja de cantantes tiene a sus seguidores a la expectativa por conocer de una vez por todas si están juntos o si su relación llegó a su final tras más de dos años.

En medio de esta incertidumbre, ambos habían decidido mantenerse alejados de sus redes sociales y también de los escenarios.

Sin embargo, en la última semana ambos han vuelto a aparecer en público y hasta a presentarse, caso de Feid, quien cantó en los conciertos de J Balvin.

Por el lado de 'La Bichota', la cantante paisa decidió reaparecer en sus redes en la noche del 14 de diciembre en donde mostró que se cortó el cabello varios centímetros y se fue a conocer su lugar soñado.

Feid y Karol G aumentan rumores de ruptura. (AFP: Mike Coppola y Freepik)

¿Karol G confirmó su ruptura con Feid?

La cantante antioqueña sorprendió a sus seguidores al mostrarse de viaje por Hawaii en donde se dejó ver en compañía de sus seres queridos.

Karol G compartió su alegría por estar en este lugar asegurando que siempre había soñado con conocer una playa de allí.

Llegando a la playa que me soñabaaaa.

La cantante compartió varios videos de su travesía por este lugar en donde decidió acampar junto a su familia al frente del mar, y camino a este lugar se dejó ver desde un campero cantando a grito herido la canción "Forever Young".

Esta canción tiene varias frases que traducidas al español darían pistas del estado sentimental de la artista, quien la cantó a grito herido: "Tarde o temprano, todos se irán" o "Algunos son una melodía y otros son el ritmo".

¿Qué pruebas hay sobre la ruptura de Karol G y Feid?

Los rumores de ruptura entre Karol G y Feid empezaron en los últimos meses cuando la artista empezó a dejarse ver sola en diferentes galas de premios en donde se llevó galardones.

Esto empezó a generar ruido y malestar en sus fanáticos, ya que Feid no la acompañaba ni reaccionaba a sus publicaciones para felicitarla o algo por el estilo.

A esto, se sumó su alejamiento en redes sociales y en las últimas semanas se supo que ambos se habían dejado de seguir en diferentes plataformas.

Para algunos gota de derramó la copa fue cuando la artista paisa decidió dejar por fuera de su premier su canción "Verano rosa" en colaboración con Feid.