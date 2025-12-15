Así es como Camilo Echeverry y Evaluna Montaner manejan el dinero en pareja

Camilo y Evaluna respondieron preguntas enviadas por sus seguidores abordando temas cotidianos que muchas veces se evitan en público, entre los que más llamó la atención la forma en la que manejan el dinero dentro de su matrimonio.

Ambos hablaron con mucha naturalidad sobre su forma de manejar el dinero dejando claro que son un equipo que no existen divisiones ni cuentas separadas.

¿Cómo entienden Camilo y Evaluna el dinero en pareja?

La pareja explicó que desde que se casaron tomaron la decisión de unificar completamente sus finanzas. Tienen una sola cuenta bancaria, utilizan la misma tarjeta y no hacen distinciones entre “tu dinero” y “mi dinero”.

Para ellos, el matrimonio implica compartirlo todo, incluidos los logros, las responsabilidades y, por supuesto, los recursos económicos.

Esta forma de organizarse no nace de una obligación ni de una imposición, sino de una visión compartida sobre lo que significa construir un proyecto de vida juntos.

¿Qué papel juega la independencia dentro de esta visión?

Durante la conversación, Camilo hizo una reflexión histórica que dio aún más profundidad al tema, recordando que hace algunas décadas las mujeres no podían abrir una cuenta bancaria sin la autorización de sus esposos, una realidad que hoy resulta impensable.

Camilo y Evaluna respondieron preguntas de sus seguidores y hablaron sin filtros sobre su vida en pareja. Foto AFP/Giorgio Viera

Por eso, dejó claro que su postura no busca restarle importancia a la independencia femenina, sino todo lo contrario, reconocerla y valorarla, y según explicó, su decisión de compartir las finanzas no va en contra de la autonomía de Evaluna, sino que nace de la elección consciente de caminar juntos como un equipo.

Ambos pueden generar ingresos, tomar decisiones y disfrutar de lo que tienen sin sentir que deben rendir cuentas desde la culpa o la desconfianza.

¿Cómo equilibran Camilo y Evaluna el trabajo y la vida familiar?

Camilo y Evaluna contaron que no existe un rol fijo, hay momentos en los que uno se enfoca más en el trabajo mientras el otro se dedica al cuidado de sus hijas, y luego intercambian esos papeles según las necesidades del momento.

Evaluna sorprendió al afirmar que ambos funcionan como una sola persona dentro y fuera del hogar. /AFP: Ivan Apfel

Al no dividir los ingresos ni medir quién aporta más, ambos pueden disfrutar de lo que tienen sin sentirse en deuda, para ellos, el esfuerzo no siempre se traduce en dinero, y cuidar, acompañar y sostener emocionalmente también es una forma valiosa de contribuir.

Las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar, muchos aplaudieron la honestidad de la pareja y celebraron que hablen de temas complejos con tanta sencillez.