Belinda se sincera sobre su estado sentimental tras el lanzamiento de "heterocromía"

El videoclip de “Heterocromía” demuestra la madurez artística de Belinda, quien utiliza su música para explorar las complejidades del amor y las relaciones.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Belinda lanza “Heterocromía” y nos deja ver un lado más maduro de su música.
Belinda lanza “Heterocromía” y nos deja ver un lado más maduro de su música. Foto AFP/Geoffroy Van Der Hasselt

Tras la publicación de Indómita, álbum que marcó una etapa de madurez artística, Belinda se sorprendió a sí misma con la respuesta del público ante “Heterocromía”. Lo que comenzó como una canción escrita desde una vivencia concreta, terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados del proyecto.

La letra retrata una relación sentimental atravesada por las diferencias de clase y por la presión de un entorno que condiciona el vínculo, todo narrado con ironía y una sensibilidad muy particular.

¿Qué historia se esconde Belinda detrás de “Heterocromía”?

El tema funciona como una radiografía emocional de una relación desigual que Belinda logra transformar esa experiencia en una canción que combina humor, crítica y honestidad, elementos que han permitido que muchas personas se sientan reflejadas.

Sin buscarlo, la artista conectó con una audiencia más amplia de lo que imaginaba, demostrando que las historias personales, cuando se cuentan con autenticidad, pueden volverse globales.

¿Cómo el videoclip de Belinda hace crítica a las dinámicas del amor?

Belinda decidió llevar la narrativa un paso más allá con un videoclip cargado de simbolismo en esta producción, la cantante apuesta por una estética divertida y exagerada que funciona como una sátira de la élite y de las obsesiones por el estatus.

Belinda asiste al estreno mundial de "Baywatch" de Paramount Pictures.
Belinda nos invita a reflexionar sobre las diferencias sociales y las dinámicas de poder en el amor. Foto | Jason Koerner.

La artista aparece segura, dominante y plenamente consciente del mensaje que transmite en cada escena, lejos de victimizarse, toma el control de la historia y se posiciona como una observadora crítica de ese universo aristocrático, logrando que el mensaje sea contundente sin perder ligereza ni humor.

¿Qué visión tiene Belinda del amor en esta etapa?

Para ella, idealizar en exceso puede ser contraproducente, y su forma de procesar las emociones no pasa tanto por hablarlas, sino por escribirlas y convertirlas en canciones.

Belinda
“Heterocromía” es una obra de madurez artística de Belinda, quien no teme mostrar su esencia más crítica y auténtica. (Foto Rodrigo Varela / AFP)

El amor, según expresa, es impredecible y poderoso, y justamente por eso se convierte en una fuente inagotable de inspiración artística, tanto en los momentos felices como en los dolorosos.

Este 2025 ha sido especialmente significativo para la cantante, quien se siente satisfecha con el camino recorrido y con los frutos de años de trabajo constante.

