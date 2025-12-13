Falleció Gabriel Masfurroll, famoso empresario y exvicepresidente del Barcelona

Este sábado 13 de diciembre se confirmó la muerte del famoso empresario español Gabriel Masfurroll Lacambra a sus 72 años, quien fue vicepresidente del Fútbol Club Barcelona y un pionero en el desarrollo del sector sanitario en su país. La noticia fue dada por el grupo Clínicas Mi, del cual era presidente y cofundador Masfurroll, en su cuenta oficial de Instagram con más de 1.500 seguidores.

¿Cómo se anunció la muerte del exvicepresidente del Barcelona Gabriel Masfurroll?

Con una foto a blanco y negro del rostro del empresario y un mensaje, tanto en catalán como en español, la organización le agradeció por su trabajo y cómo le aportó a su desarrollo.

“Expresamos nuestro más sincero pésame a la familia y agradecemos profundamente la visión, pasión, generosidad y cercanía de Gabriel, así como los valores que ha aportado a nuestra organización y al conjunto de la sociedad”.

Muchos fans del trabajo del hombre, tanto en el sector sanitario como en la industria del fútbol, expresaron la tristeza que les daba esta noticia y desearon fuerza a la familia Masfurroll.

¿Qué se sabe de la vida y carrera del fallecido Gabriel Masfurroll?

Gabriel fue un economista, empresario sanitario, filántropo y directivo deportivo de gran relevancia en España. Estudió Economía en la Universidad de Barcelona y se formó también en gestión de hospitales en instituciones de prestigio como ESADE, IESE, Wharton y Mayo Clinic, lo que cimentó una carrera sólida en el sector sanitario.

Fue fundador de USP Hospitales en 1997, la primera red privada de hospitales del sur de Europa, de la que fue presidente y consejero delegado hasta 2010. Posteriormente, junto a su hijo, impulsó el Grupo Clínicas Mi, que incluye centros sanitarios en Barcelona y Lleida, consolidándose como un referente en la gestión hospitalaria privada. Su trayectoria le valió varios reconocimientos, entre ellos la Creu de Sant Jordi otorgada por la Generalitat de Cataluña.

Además de su actividad en el ámbito de la salud, Masfurroll tuvo un papel destacado en el deporte: fue vicepresidente del FC Barcelona entre 2000 y 2003 y dirigió la Fundación Barça de 2010 a 2015. También presidió la Fundación Laureus España y estuvo vinculado a otras organizaciones deportivas y sociales.

Gabriel Masfurroll también destacó por su compromiso social y filantrópico: cofundó la Fundación Catalana Síndrome de Down en 1984 y en 2006 creó Mi Fundación Álex, en memoria de su hijo Álex, quien nació con síndrome de Down y murió a los tres años. Participó en consejos sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona, fue columnista, autor de libros y mentor de emprendedores.