Andrea Valdiri queda impresionada con las expresiones costeñas de su hija de 4 años, Adhara

Adhara y Andrea Valdiri estaban haciéndole un traje a Isa, la hija mayor de la influencer, y la pequeña sorprendió con su manera de hablar.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
En las historias de su cuenta oficial de Instagram con casi 10 millones de seguidores, la reconocida y polémica creadora de contenido digital barranquillera Andrea Valdiri reveló un tierno momento que vivió con sus dos hijas, Isabella y Adhara Valdiri, y en el que tanto ella como su hija mayor se dieron cuenta de un aspecto de la personalidad de la niña de 4 años.

¿Por qué Andrea Valdiri estaba pasando un lindo momento con sus dos hijas?

El video revela que, al parecer, Isabela debe llevar un traje específico para alguna presentación y su mamá Andrea, con la ayuda de su hija menor Adhara, se pone manos a la obra con una tela que parece de un peluche sintético de color café. En el clip vemos cómo le toman medidas a la niña y Andrea trata de cocer con precaución.

No obstante, en un momento del trabajo del traje, accidentalmente Andrea chuza a Adhara con una aguja, ya que la niña de 4 años mete su dedito.

Es así como la barranquillera demuestra cómo soluciona ese tipo de accidentes con diálogo y le dice a su pequeña hija que ella no sabe diseñar y que la perdone, dejando el incidente a un lado con un tierno beso de las dos.

¿Cómo sorprendió Adhara Valdiri a su mamá Andrea y a su hermana Isabela con su forma de hablar?

Más adelante es cuando Adhara sorprende a su mamá y a su hermana mayor con lo que dice, pues empieza a usar la frase, que ellas consideran muy costeña, “echa pa’ allá’’ y con un acento muy marcado propio de esa zona del país.

Las dos le preguntan a la pequeña de dónde sacó esos dichos y ella menciona que ella misma se los inventó. Además, el video termina con una ocurrencia de la pequeña, diciéndole a su mamá que ella no sabe diseñar y que el vestido le está quedando feo, haciendo que la influencer se eche a carcajadas, pues parece que la sorprendió.

Recordemos que Adara es fruto del amor que algún día Andrea se tuvo con el cantante Lowe León y que nació en junio del 2021. Desde entonces, no ha dejado de encantar a los seguidores de Andrea con su ternura y sus ocurrencias, pues su mamá no ha dudado en compartir todos esos momentos con la pequeña que tanto le encantan.

