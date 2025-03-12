Andrea Valdiri presumió su amor con su novio en un lujoso lugar paradisíaco: “tiene su magia”

Andrea Valdiri volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir momentos de su vida personal a través de redes sociales.

La reconocida influencer y bailarina continúa mostrando facetas de su día a día, mezclando su vida familiar y su romántica relación con Juan David Sepúlveda.

¿Cuál fue el tierno momento que Andrea Valdiri compartió con su pareja?

Recientemente, la influencer barranquillera publicó un contenido en el que se observa compartiendo tiempo con su pareja, en el que dejo claro lo enamorados que están y lo bien que la pasaron paradisíaco lugar.

La pareja, que ha sido foco de atención en diferentes ocasiones, se encuentra disfrutando de un entorno especial, y es que según las imágenes de la influencer se muestra un mágico lugar.

En las imágenes de Valdiri se observa un lujoso lugar, donde dejó ver a su pareja disfrutando del sitio y descansando de la rutina diaria, lo que llamó de inmediato la atención de sus seguidores.

En otra imagen se ve a la bailarina y a su pareja disfrutando del día y del sol en traje de playa, mientras de fondo se aprecia el mar.

Aunque no se reveló el lugar donde fueron tomadas la fotografías, si emocionó a sus segadores al mágico lugar que mostró la influencer.

Andrea Valdiri derretió corazones mostrando un tierno momento con su pareja. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál fue el mensaje de Andrea Valdiri para describir el romántico momento con su novio?

Para compartir las imágenes, Andrea Valdiri escribió en una de ellas un reflexivo mensaje:

“El mar de noche tiene su magia. Tras tanto trabajar, uno se sienta aquí y entiende que la paz es un regalo que hay que permitirse” mientras mostraba a su novio de lejos bajo un cielo lleno de estrellas que adornaban el lujoso lugar.

Andrea Valdiri y Juan David Sepúlveda hicieron pública su relación a mediados de 2025, tras varios meses de rumores.

Desde entonces, han compartido distintos momentos juntos, como apariciones en eventos y celebraciones personales.

La bailarina venía de un matrimonio con Felipe Saruma, que finalizó a finales de 2023, etapa que hoy marca un nuevo comienzo en su vida sentimental, junto a su nueva pareja sentimental.