Sara Corrales reveló que será mamá de una niña: ¿Cuál es el poderoso significado de Mila?

La reconocida actriz, Sara Corrales, recientemente reveló a sus millones de seguidores que tendrá una niña a la que llamará Mila, lo que generó una ola de reacciones positivas entre los internautas.

¿Cómo dio a conocer Sara Corrales que sería una niña?

La actriz ha estado en medio de la conversación luego de dar a conocer hace semanas que está en estado de embarazo, lo que ha generado que sus seguidores estén atentos y muy pendientes de sus publicaciones y de lo que transcurre con la actriz en esta etapa junto con su esposo, Damián Pasquini.

A través de redes sociales, la actriz dio a conocer los detalles de lo que sería su evento de revelación, en el que luego mostró la elegante fiesta que organizó para que los internautas y sus allegados conocieran si sería niño o niña.

En el video se observó humo de color blanco y rojo, y que, por supuesto, provocó una reacción de felicidad en la pareja y de cientos de internautas, además de varios famosos quienes felicitaron a la actriz por la llegada de la niña.

Conoce por qué Sara Corrales eligió el nombre Mila para su hija y su profundo significado. (Foto: AFP)

Luego de esto, mostró tiernos momentos que vivieron sus invitados y un emotivo video que compartió en sus redes sociales, dando además a conocer el nombre de la bebé, y por supuesto, muchos se preguntaban cuál es el significado de este nombre.

¿Cuál es el significado de Mila, el nombre de la bebé de Sara Corrales?

La bebé llega a la vida de la pareja conformada por Sara Corrales, quien dio el sí al empresario argentino en una ceremonia privada en agosto de este mismo año en Llano Grande, Antioquia, y ahora esperan con ansias la llegada de su pequeña Mila.

De acuerdo con varias páginas en internet, el nombre de Mila en español es una abreviatura de Milagros que significa milagro.

Asimismo, en origen esclavo el nombre proviene del elemento esclavo antiguo que significa querido, amado o gracioso.

Por otra parte, en la Biblia, el nombre tiene un poderoso significado en el término hebreo para “palabra”, que se utiliza en el Antiguo Testamento, principalmente en el Libro de Job. También puede traducirse como “discurso” o “expresión”.