Jhonny Rivera mostró cual fue su primera moto ¡aún la conserva!

Jhonny Rivera volvió a captar la atención de sus seguidores al responder una curiosa pregunta que surgió en sus historias de Instagram, en uno de sus videos, se veía una moto antigua ubicada detrás de la silla en la que estaba sentado, y varios usuarios quisieron saber qué significaba para él ese vehículo.

El artista decidió mostrar la motocicleta de cerca y contó que no es una pieza cualquiera: fue la primera moto que compró cuando vivía en Bogotá y trabajaba como domiciliario. que todavía empezaban a tomar forma.

¿Qué representó esa moto en los inicios de Jhonny Rivera?

Jhonny explicó que la moto se convirtió en un símbolo de esfuerzo y aunque la compró vieja y a bajo costo, le permitió movilizarse para cumplir con sus trabajos como domiciliario, lo que en su momento significó estabilidad económica y un primer impulso para construir su camino hacia el mundo musical.

Para él, esta historia encierra una enseñanza de gratitud, pues recuerda cómo un objeto tan sencillo fue clave en su proceso cuando aún no era el artista reconocido que es hoy.

Por eso, aunque la moto dejó de usarse hace muchos años, nunca pensó en venderla, en cambio, la conservó como parte de su historia personal, una especie de recordatorio permanente de sus orígenes humildes y de la constancia que ha caracterizado su carrera.

¿Cómo volvió esta antigua motocicleta a la vida de Jhonny Rivera?

El cantante decidió restaurarla tiempo después, cuando ya se encontraba viviendo en Pereira, la transformó pieza por pieza hasta dejarla casi como nueva, y ahora la exhibe como una de las reliquias más significativas dentro de su hogar.

La motocicleta de Jhonny Rivera es una TS125 Andina de 1985, conocida por su potencia y resistencia. Foto Canal RCN

Jhonny también compartió detalles sobre el modelo, se trata de una TS125 Andina de 1985, una motocicleta de dos tiempos muy reconocida en varios países latinoamericanos por su resistencia.

Era un vehículo apreciado especialmente en zonas rurales debido a su fuerza y a su motor de fabricación japonesa, famoso por su durabilidad y excelente desempeño en terrenos difíciles.

¿Por qué Jhonny Rivera mantiene este recuerdo en su hogar?

Para Jhonny Rivera, esa moto no es simplemente decoración, es una prueba tangible de lo que vivió en sus primeros años, una etapa que ahora mira con cariño y orgullo.

Jhonny Rivera reveló por qué nunca vendería la moto que marcó sus inicios. (Foto Canal RCN).

La conserva porque representa sus raíces, su disciplina y el camino que recorrió antes de alcanzar el reconocimiento en la música popular.