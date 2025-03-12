Jennifer López impacta con su físico tonificado a los 56 años y causa furor en redes sociales

Jennifer López volvió a encender las redes sociales con un video que demuestra por qué sigue siendo una de las artistas más admiradas del mundo.

JLO sorprende con su físico tonificado a los 56 años. (Foto Valerie Macon/AFP)

¿Qué opinan los internautas sobre el estado físico de Jennifer Lopez?

A sus 56 años, la cantante y actriz se mostró bailando y cantando en uno de sus shows en Las Vegas, con una energía y un estado físico que sorprendieron a millones de seguidores.

En las imágenes, JLO aparece sobre el escenario del Coliseo del Caesars Palace, donde actualmente desarrolla su residencia Up All Night Live.

Su figura tonificada y la fuerza con la que interpreta cada canción generaron una ola de comentarios en los que los internautas destacaron su disciplina y la capacidad de mantenerse vigente.

Muchos destacaron que la cantante y actriz se mantiene activa en una industria que suele ser implacable con el paso del tiempo, y que su presencia en el escenario sigue siendo tan magnética como siempre.

Con un aforo cercano a las 4.100 personas por show, la residencia en Las Vegas se ha convertido en uno de los eventos más esperados de la temporada, con entradas agotadas en varias fechas.

Con un espectáculo que combina coreografías, vestuarios brillantes y un repertorio de grandes éxitos, la artista ha logrado llenar el recinto en cada función, consolidando su regreso a los escenarios estadounidenses.

Con más de tres décadas de trayectoria, Jennifer López sigue marcando tendencia y demostrando que la edad no es un límite cuando se combina talento, disciplina y pasión.

¿Cómo afrontó Jennifer Lopez la separación con Ben Affleck

La vida personal de Jennifer López también ha sido tema de conversación. En 2024, la artista puso fin a su relación con el actor Ben Affleck, con quien había retomado un romance que capturó la atención mundial.

La pareja, conocida popularmente como “Bennifer”, había protagonizado una historia mediática que se convirtió en símbolo de segundas oportunidades en Hollywood.

La separación marcó un nuevo capítulo en la vida de Lopez, quien decidió enfocarse en su carrera y en proyectos artísticos que refuerzan su vigencia.

Mientras Affleck continuó con sus compromisos cinematográficos, JLO se volcó en la música y en la preparación de su residencia en Las Vegas, demostrando que su energía y disciplina siguen intactas.