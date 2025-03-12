Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Jennifer López impacta con su físico tonificado a los 56 años y causa furor en redes sociales

Jennifer López deslumbra con su figura tonificada a los 56 años, causando admiración entre millones de seguidores.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
JLO impresiona por su figura.
JLO sorprende por su buen estado físico. (Foto Emma McIntyre/AFP)

Jennifer López volvió a encender las redes sociales con un video que demuestra por qué sigue siendo una de las artistas más admiradas del mundo.

JLO se presenta en Las Vegas a sus 56 años.
JLO sorprende con su físico tonificado a los 56 años. (Foto Valerie Macon/AFP)

Artículos relacionados

¿Qué opinan los internautas sobre el estado físico de Jennifer Lopez?

A sus 56 años, la cantante y actriz se mostró bailando y cantando en uno de sus shows en Las Vegas, con una energía y un estado físico que sorprendieron a millones de seguidores.

En las imágenes, JLO aparece sobre el escenario del Coliseo del Caesars Palace, donde actualmente desarrolla su residencia Up All Night Live.

Su figura tonificada y la fuerza con la que interpreta cada canción generaron una ola de comentarios en los que los internautas destacaron su disciplina y la capacidad de mantenerse vigente.

Muchos destacaron que la cantante y actriz se mantiene activa en una industria que suele ser implacable con el paso del tiempo, y que su presencia en el escenario sigue siendo tan magnética como siempre.

Con un aforo cercano a las 4.100 personas por show, la residencia en Las Vegas se ha convertido en uno de los eventos más esperados de la temporada, con entradas agotadas en varias fechas.

Con un espectáculo que combina coreografías, vestuarios brillantes y un repertorio de grandes éxitos, la artista ha logrado llenar el recinto en cada función, consolidando su regreso a los escenarios estadounidenses.

Artículos relacionados

Con más de tres décadas de trayectoria, Jennifer López sigue marcando tendencia y demostrando que la edad no es un límite cuando se combina talento, disciplina y pasión.

¿Cómo afrontó Jennifer Lopez la separación con Ben Affleck

La vida personal de Jennifer López también ha sido tema de conversación. En 2024, la artista puso fin a su relación con el actor Ben Affleck, con quien había retomado un romance que capturó la atención mundial.

La pareja, conocida popularmente como “Bennifer”, había protagonizado una historia mediática que se convirtió en símbolo de segundas oportunidades en Hollywood.

Artículos relacionados

La separación marcó un nuevo capítulo en la vida de Lopez, quien decidió enfocarse en su carrera y en proyectos artísticos que refuerzan su vigencia.

Mientras Affleck continuó con sus compromisos cinematográficos, JLO se volcó en la música y en la preparación de su residencia en Las Vegas, demostrando que su energía y disciplina siguen intactas.

JLO y Ben Affleck terminaron el año pasado.
JLO y el actor Ben Affleck terminaron su segundo romance en 2024. (Foto Robyn Beck/AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Jhonny Rivera mostró la vieja moto que cambió su vida y nadie lo sabía. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera mostró cual fue su primera moto ¡aún la conserva!

Jhonny Rivera reveló el valor sentimental de la moto con la que trabajó como domiciliario en Bogotá antes de alcanzar la fama.

Jhonny Rivera Jhonny Rivera

Jhonny Rivera sorprende al revelar cuánto tiempo lleva sin tomar licor

Jhonny Rivera contó que completó un año sin beber licor y explicó cómo prefiere celebrar sus triunfos lejos de los excesos.

Bad Bunny volvió al número uno: su álbum Debí tirar más fotos lo llevó a recuperar el trono mundial en Spotify. Bad Bunny

Bad Bunny le quitó la corona a Taylor Swift como el artista más escuchado del año

Bad Bunny retomó el puesto número uno como el artista más escuchado de Spotify en 2025, impulsado por el éxito global.

Lo más superlike

Valentina Taguado sorprende con su mensaje a Cintia Cossio. Valentina Taguado

Valentina Taguado comparte emotivo mensaje tras entrevista con Cintia Cossio en ¿Qué hay pa’ dañar?

Valentina Taguado compartió una imagen con Cintia Cossio luego de la entrevista en ¿Qué hay pa’ dañar?, generando emoción.

Gregorio Pernía y la tierna foto con su recién nacido tomando sol Gregorio Pernía

Gregorio Pernía comparte momento con su bebé con curiosa reflexión: “situaciones que Dios pone”

Dua Lipa sorprende a su público mexicano. Dua Lipa

Dua Lipa conquistó Ciudad de México al cantar junto a Maná, ¿Cuál fue la canción elegida?

Astronomía Ciencia

Eventos astronómicos de diciembre de 2025: los últimos fenómenos que ocurrirán en el año

Broma del elfo en Navidad Navidad

La tradición del elfo travieso que puedes hacerle a tus hijos en esta Navidad