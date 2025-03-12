Alexander Ospina, conocido como Te amo hijo TV, ya había participado en un reality, ¿en cuál?

Alexander Ospina, también conocido como ‘Te Amo Hijo TV’, volvió a ser tendencia en redes sociales tras anunciar su postulación como participante de La casa de los famosos 3. El creador de contenido recordó en Buen Día, Colombia, su participación en un reality que marcó su trayectoria en la televisión.

¿En qué reality participó Alexander Ospina?

Aunque muchos podrían pensar que fue concursante, Alexander Ospina participó en ‘La Isla de los Famosos’ como corresponsal digital. Desde Cancún, se encargó de generar contenido exclusivo para redes sociales, mostrar el día a día de los participantes, ofreciendo detalles que no se veían en la transmisión principal.

Su trabajo consistió en generar material digital exclusivo, crear contenido innovador para redes sociales, interactuar de manera constante con los fans y aportar entretenimiento desde fuera de la competencia principal, ofreciendo a la audiencia una visión cercana de lo que sucedía dentro del reality.

Alexander recordó que fue una experiencia enriquecedora, pues le permitió innovar y experimentar con ideas que llegaron a la comunidad digital. Además, destacó que esta experiencia fortaleció su camino como influencer y lo impulsó a ser uno de los creadores de contenido más antiguos de la generación.

¿Cómo ha sido la trayectoria de Alexander Ospina en redes?

Con 18 años de experiencia, Alexander ha evolucionado desde su etapa como Te Amo Hijo TV, nombre que lo hizo popular en YouTube, hasta consolidarse como una figura influyente en varias plataformas. Los internautas destacan que su contenido se caracteriza por creatividad, humor y cercanía en redes.

Alexander ha evolucionado desde su etapa como Te Amo Hijo TV / (Foto del Canal RCN)

Actualmente, Alexander sigue activo en redes, produciendo material que conecta con su comunidad y mostrando la evolución de su estilo y personalidad. Ha señalado que la competencia más importante es consigo mismo y que su objetivo siempre ha sido generar entretenimiento y buena energía.

¿Alexander Ospina estará en La casa de los famosos?

Alexander Ospina forma parte del séptimo grupo de aspirantes a la tercera temporada del reality. Su ingreso dependerá de la votación del público, que puede participar en lacasadelosfamososcolombia.com hasta el domingo 7 de diciembre del 2025, hasta las 4:00 p.m.

Alexander Ospina, aspirante a La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

El creador de contenido ha explicado que su objetivo es aportar humor, acompañamiento y apoyo dentro de la casa, manteniendo una visión positiva y evitando conflictos entre los participantes.

Además, espera mostrar su cultura caleña y la experiencia adquirida en años de creación digital, ofreciendo entretenimiento constante a quienes lo apoyen durante el proceso de selección al programa.