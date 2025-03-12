Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karen Sevillano desata rumores de posible compañero para trabajar en La casa de los famosos Colombia

Karen Sevillano volvería como presentadora de La casa de los famosos Colombia 2026, pero no se sabe con quién.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karen Sevillano
Karen Sevillano desata rumores de posible compañero para trabajar en La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN y Freepik.

El próximo año 2026 vuelve La casa de los famosos Colombia, el reality de la vida en vivo que se transmite por el Canal RCN y estrenará su tercera temporada.

¿Karen Sevillano estará en La casa de los famosos Colombia 2026?

Aunque no se sabe cuándo comenzará la producción de convivencia más viral en el país, la influencer Karen Sevillano, ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, compartió fotografías que fueron interpretadas como un avance de lo que se viene en el reality.

Karen Sevillano es de las más fieles a La casa de los famosos Colombia. Después de su participación en la primera temporada, estuvo en la segunda como presentadora de la propuesta que lleva el nombre del After, la cual consiste en que ella hace una recopilación de lo que sucede después de la Gala principal día tras día.

Karen Sevillano
Karen Sevillano como presentadora del After de La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

El rol como presentadora de Karen Sevillano se llevó toda la admiración. La influenciadora dejó a más de uno callado, especialmente a los que la criticaban porque le decían que ella no se había preparado para esto. De hecho, le fue tan bien que el After lo transmitieron por la pantalla principal del Canal RCN.

Ante esto, se mantenía la incógnita de si la creadora de contenido caleña iba a volver a presentar el After y todo parece indicar que sí, solo que no se sabe con quién estará acompañada.

¿Qué reveló Karen Sevillano sobre el After de La casa de los famosos Colombia 3?

A través de Instagram, Karen Sevillano subió dos fotografías en las que es posible ver que les hizo acercamiento para no revelar quién será la persona con la que, al parecer, trabajará en La casa de los famosos Colombia 2026.

"¿Ya tengo compañera o compañero? La casa de los famosos Colombia, After Show", escribió la influenciadora.

Karen Sevillano
Todo parece indicar que Karen Sevillano volverá al After | Foto del Canal RCN.

En las fotografías se encuentra Sevillano posando para lo que serían las promociones de su aparente regreso al reality como host, pero todavía no se sabe con quién compartirá set. Los internautas se preguntan si seguirá trabajando con la comediante Vicky Berrío o si para esta temporada las cosas cambiarán.

