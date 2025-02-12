Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El Sebastucho, aspirante a La casa de los famosos, reveló su verdadero look: así luce realmente

El Sebastucho mostró cómo luce realmente, contó de dónde surge su look y detalló cómo mantiene los estilos que presenta en redes.

El Sebastucho mostró cómo luce realmente
El Sebastucho reveló su verdadero look / (Foto del Canal RCN)

Durante una entrevista en ‘¿Qué hay pa’ dañar?’, le preguntaron al Sebastucho de dónde surgió su estilo. El interrogante llevó al creador de contenido a revelar un aspecto que muchos de sus seguidores desconocían y que ha marcado su relación con la imagen personal.

¿De dónde surgió el look del Sebastucho?

Durante la conversación, el Sebastucho reveló un detalle sobre su look que no todos sabían: el influencer usa un peluquín. Cuando decidió hablar sobre su estilo, levantó su peluca y mostró su calvicie, explicando que este rasgo es hereditario y que todos los hermanos de su mamá tienen esta tendencia.

También señaló que las entradas de su cabello ya estaban marcadas desde joven y eso modificó la manera en la que se relacionaba con su apariencia pública. El creador afirmó que pasó largos periodos usando gorras para ocultar la falta de volumen en su cabello.

“Si iba a una fiesta, si iba a salir, si iba a grabar una historia, para todo tenía que usar gorra”, explicó.

¿De dónde surgió el look del Sebastucho?
El Sebastucho reveló un detalle sobre su look / (Foto del Canal RCN)

Indicó que no podía peinarse hacia un lado porque el pelo no le daba, lo que le generaba incomodidad al momento de grabar contenido, asistir a eventos o incluso, salir con sus amigos.

Según contó, fue su barbero quien le planteó una alternativa: los peluquines. A partir de esa recomendación, comenzó a usarlos hace seis meses. Este cambio le permitió experimentar con distintos estilos. El creador de contenido destacó que gracias a esa versatilidad, “hoy puede ser mono y mañana puede tener trenzas”.

¿Cómo es la rutina de cuidado del Sebastucho para su peluquín?

Detalló que cada noche se quita el peluquín y lo deja al lado de su cama. Al despertar, se enjuaga la cabeza, aplica productos, acomoda el cabello, lo pega y lo peina. Esa rutina le permite mantener su imagen de forma constante. También anticipó que, en caso de ingresar al reality, llevará varios estilos y más peluquines.

Cuando le preguntaron por qué no opta por raparse totalmente, respondió que aún no se siente listo para aceptar la calvicie. También comentó que analiza la posibilidad de un injerto capilar, aunque reconoce que a sus 23 años puede ser una opción apresurada y con riesgos médicos, motivo por el cual aún no toma una decisión.

¿El Sebastucho estará en La casa de los famosos 3?

El Sebastucho figura en la séptima lista de candidatos que buscan ingresar a La casa de los famosos 3. Es originario de Barranquilla y dio sus primeros pasos en redes sociales publicando frases, ocurrencias y escenas de la vida diaria que comenzaron a difundirse entre públicos jóvenes.

El Sebastucho explicó qué hará en La casa de los famosos 3
El Sebastucho, aspirante a La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

El influencer aseguró que la creatividad será su principal aliada si llega a participar en La casa de los famosos. Manifestó su interés en llevar ideas y bromas al programa, destacando que se encuentra soltero y disponible para nuevas experiencias.

Por el momento, los fans continúan decidiendo a quién desean ver en la nueva edición del reality. Si aún no lo has hecho, puedes votar por tu aspirante favorito a través de lacasadelosfamososcolombia.com. Podrás apoyarlo cada cuatro horas hasta el domingo 7 de diciembre a las 4:00 p.m.

