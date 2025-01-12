Sara Uribe revive su historia con Freddy Guarín con mensaje en TikTok: “Le creí todas las mentiras”

Sara Uribe volvió a captar la atención en redes sociales tras publicar en TikTok una foto junto a su hijo Jacobo, acompañada de una frase que los internautas interpretaron como una reflexión sobre las decisiones que tomó en el pasado y el valor que hoy le da a la maternidad.

¿Cómo celebró su cumpleaños Sara Uribe?

La empresaria compartió en Instagram que estaba viviendo días de descanso y celebración por su cumpleaños en la Isla Tintipán, un destino ubicado en el Caribe colombiano. En sus publicaciones mostró fragmentos de su estadía junto a familiares y amigos, con escenas en las que se veía disfrutando de actividades al aire libre.

Sara Uribe celebró su cumpleaños con emotivos mensajes / (Foto del Canal RCN)

Sara indicó que el viaje fue un espacio para desconectarse de sus responsabilidades laborales, compartir con su círculo cercano y reflexionar sobre el año que pasó. En la descripción de sus fotos aprovechó la ocasión para expresar gratitud por las experiencias vividas y por el apoyo recibido.

¿Qué mensaje le dedicó Sara Uribe a su hijo en TikTok?

Aunque en Instagram se mostró más neutra, enfocada en escenas familiares y actividades de descanso durante su celebración de cumpleaños, en TikTok el tono fue distinto. En su publicación, Sara Uribe acompañó la imagen de su hijo, Jacobo, con la frase:

“Gracias a Dios le creí todas las mentiras a tu papá porque no sé qué sería de mí sin ti”.



El mensaje generó reacciones inmediatas entre los usuarios, quienes afirmaron que la frase funciona como una mirada al pasado y a las decisiones que marcaron la vida de Sara Uribe, señalando que fue ese proceso el que la llevó a convertirse en madre.

Según los comentarios, la publicación resaltó el impacto que Jacobo ha tenido en su vida, transformándolo en una motivación personal y un punto de cambio tras los momentos difíciles que atravesó durante su relación sentimental y posterior separación.

¿Quién es el padre de Jacobo, hijo de Sara Uribe?

El padre de Jacobo es el exfutbolista Freddy Guarín. Esta relación fue mediática desde su inicio debido a que se hizo pública mientras el jugador se separaba de su entonces esposa, Andreina Fiallo. Ese contexto generó críticas hacia la presentadora, quien afirmó que “entró en una relación cuando no era el momento correcto”.

A pesar de la presión mediática, la pareja continuó adelante. En 2018, Uribe se mudó a China para acompañar a Guarín. Allí consolidaron su relación y en 2019 nació Jacobo. Sin embargo, la convivencia se vio afectada por situaciones personales del exfutbolista.

El padre de Jacobo es el exfutbolista Freddy Guarín / (Fotos del Canal RCN y AFP)c

En entrevistas, Sara Uribe ha relatado que durante ese periodo sintió que su vida se deterioraba y que, ante los intentos por ayudar a su pareja, terminó desgastándose emocionalmente. En 2020 anunciaron su separación y la presentadora regresó a Colombia para enfocarse en la crianza de su hijo y recuperar su bienestar.

Con el paso de los años, ambos han señalado que mantienen una relación cordial y respetuosa por el bienestar de Jacobo, asegurando que el foco común es garantizar un entorno familiar estable.