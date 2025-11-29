¡Adiós a una exreina! Murió famosa modelo y presentadora tras batalla contra el cáncer

En las últimas horas, varios internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse el fallecimiento de reconocida presentadora y exreina de belleza, quien dejó un importante legado.

Además, la noticia ha generado un profundo vacío por parte de los allegados de la presentadora, quien fue diagnosticada de cáncer desde hace varios meses.

¿Cómo se confirmó la noticia del fallecimiento de la presentadora y exreina de belleza?

El nombre de Raquel Escalante se ha convertido en tendencia en las últimas horas tras confirmarse su fallecimiento, quien dejó un importante legado en el campo del modelaje y de la televisión.

La noticia fue confirmada por parte de un comunicado oficial compartido de ‘TV Azteca Guate’, en cuyo medio trabajó Raquel como presentadora, pues expresaron las siguientes palabras:

“La familia de TV Azteca Guate lamenta profundamente la partida de Raquel Escalante, quien no solo fue una talentosa presentadora, sino una luz que iluminó cada espacio que tocó con su alegría, profesionalismo y calidez humana. Hoy despedimos a una compañera, amiga y a un ser extraordinario que dejó huella en cada uno de nosotros”, dice el comunicado oficial.

Es clave mencionar que Raquel Escalante se destacó durante años por su gran vocación al ser una de las locutoras de TV Azteca, en el que se ganó el cariño por parte de sus seguidores al demostrar su gran talento como presentadora.

Así se confirmó el fallecimiento de Raquel Escalante. | Foto: Freepik

¿Cuál fue la causa de la muerte de Raquel Escalante?

Sin duda, Raquel adquirió gran reconocimiento a nivel internacional al participar en importantes certámenes de belleza en su país de nacimiento en Guatemala, en el que obtuvo un importante apoyo por parte de sus seguidores.

Así también, se ha confirmado que la causa del fallecimiento de Raquel se debió a causa de una larga batalla contra el cáncer.

¿A qué se dedicaba Raquel Escalante? | Foto: Freepik

Desde luego, Raquel no solo se destacó por ser presentadora y exreina de belleza, sino que también por ser creadora de contenido digital al contar varios acontecimientos de su vida y, también, al compartir con sus fanáticos cómo enfrentaba su batalla contra el cáncer, convirtiéndose en un gran ejemplo a seguir.