Falleció reconocido actor de Netflix tras caer del techo de su casa: ¿quién fue?

El mundo de la actuación se viste de luto tras el fallecimiento de reconocido actor tras caer del techo de su casa.

María Camila Arteaga
¿Quién fue el reconocido actor que falleció al caer del techo de su casa? | Foto: Freepik

En las últimas horas, miles de internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la desafortunada noticia del fallecimiento de reconocido actor que participó en importantes producciones de Netflix.

Además, la causa de la muerte del actor ha dejado un profundo vació por parte de sus allegados tras confirmarse que se cayó de manera accidental en el techo de su casa, mientras que realizaba ciertas reparaciones.

¿Quién fue y a qué se dedicó el reconocido actor que falleció?

El nombre de Tony Germano se ha convertido en tendencia mediante las redes sociales tras confirmarse la noticia de su fallecimiento el pasado miércoles 26 de noviembre.

La noticia fue confirmada por parte de varios medios internacionales como: ‘Periódico hoy’ y ‘TMZ’, en el que se reveló la causa de la muerte de Tony, expresando lo siguiente:

“El mundo del doblaje y la actuación lamenta la muerte de Tony Germano, reconocido intérprete brasileño que participó en producciones de Netflix, Nickelodeon y Disney. Germano falleció el miércoles 26 de noviembre de 2025, a los 55 años, tras sufrir una caída en su residencia en São Paulo, mientras se realizaban trabajos de remodelación”, agregó el ‘Periódico hoy’.

Así también el mánager del actor llamado Dell Santhos, confirmó la noticia del fallecimiento del actor, quien atravesó por un desafortunado incidente al caer del techo de su casa a través de su cuenta oficial, en la que cuenta con más de 22 mil seguidores.

¿Quién fue y a qué se dedicó Tony Germano a lo largo de su amplia trayectoria profesional?

Es clave mencionar que Tony Germano se destacó a lo largo de su amplia trayectoria profesional en tener varias habilidades en el campo artístico, en especial al ser actor de doblaje y productor.

¿Quién fue y a qué se dedicó Tony Germano? | Foto: Freepik

Además, Tony Germano tuvo la oportunidad de participar en importantes producciones en varias plataformas digitales como: Netflix, Disney y Nickelodeon.

Así se confirmó la noticia del fallecimiento de Tony Germano. | Foto: Freepik

Desde luego, el actor adquirió gran popularidad al demostrar su gran talento como intérprete de doblaje en las siguientes producciones: ‘¡Go, Dog, Go!’, ‘La bella y la bestia’, ‘The Muppets’ y ‘Doctor Lauro’.

Por el momento, varios seguidores y allegados del actor han resaltado su gran legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, en especial por los importantes papeles que realizó como actor de doblaje.

