Falleció reconocido actor colombiano: le habían detectado enfermedad degenerativa

El mundo del entretenimiento colombiano lamenta la muerte de Don Gellver de Currea, reconocido actor y artista que dejó un legado significativo en el cine y la televisión.

¿Qué se sabe del fallecimiento de Don Gellver de Currea?

La noticia fue confirmada por la actriz Marcela Carvajal a través de su cuenta oficial de Instagram, donde expresó su conmoción y recordó los inicios profesionales que compartió con él desde mediados de los años noventa.

La actriz expresó su sorpresa asegurando estar en shock con lo sucedido con su colega con quien compartió pantalla a mediados de 1996.

Me enteré ayer de la muerte de mi amigo Gerllver. No sé qué pasó, pero estoy en shock. Fue compañero de actuación desde #mariamaria en el año 1996 o 97, no lo sé… Esta foto es en #lamadrelaura. Quiero con esta foto rendirle un homenaje. Mucha luz y paz, mi Guelver. ¡Un abrazo, amigo!

¿Cuáles fueron las causas de fallecimiento de Don Gellver de Currea?

Hasta el momento las causas del fallecimiento de Don Gellver no han sido confirmadas por sus familiares ni por fuentes oficiales, la noticia ha generado múltiples mensajes de despedida por parte de colegas y seguidores que seguían de cerca su trabajo artístico.

Sin embargo, se conoció que desde hace varios años, el actor padecía de psoriasis, una enfermedad degenerativa.

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel. No es contagiosa y aparece cuando el sistema inmunológico acelera el proceso de renovación de las células cutáneas, haciendo que se acumulen en la superficie.

Don Gellver de Currea padecía enfermedad degenerativa. (Foto: Freepik)

¿Quién era Don Gellver de Currea y en qué producciones participó?

Don Gellver de Currea dejó huella en numerosas producciones tanto en Colombia como en el exterior. Uno de sus trabajos más recientes fue Rosario (2023), El Paseo 4 (2016) y las dos entregas de Uno al año no hace daño (2014 y 2015).

Estos proyectos reforzaron su imagen como un intérprete dinámico, con gran capacidad para moverse entre distintos géneros.

Su formación artística comenzó en la Escuela Superior de Teatro de Bogotá, donde estudió Arte Dramático y Dirección de Escena entre 1982 y 1984.

Posteriormente, amplió su preparación con Danza Moderna e Interpretativa Folklórica en la Escuela Distrital de Danza de Bogotá durante 1984 y 1985. Años más tarde, en la década del noventa, llevó su carrera académica a Estados Unidos.

La partida de Don Gellver de Currea deja un profundo vacío en las artes escénicas, pero también un legado invaluable construido a lo largo de décadas de rigor, disciplina y entrega absoluta a su oficio. Sus colegas lo recuerdan como un artista íntegro y un compañero generoso.