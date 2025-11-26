Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hija de Giovanny Ayala aclaró si su hermano Miguel Ayala quedó o no en libertad: esto dijo

Valentina Ayala se pronunció luego que salieran a la luz rumores sobre la supuesta liberación de su hermano Miguel Ayala y su mánager.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Hija de Giovanny Ayala habló de la supuesta liberación de su hermano
Hija de Giovanny Ayala se pronunció sobre situación de su hermano. (Fotos Canal RCN y Freepik)

El caso de la desaparición de Miguel Áyala y su mánager tiene conmocionados a todos en Colombia y en las últimas horas una de las hijas de Giovanny Ayala se pronunció.

¿Hijo de Giovanny Ayala y su mánager aparecieron?

El cantante Giovanny Ayala y su familia se encuentran consternados desde el pasado 18 de noviembre cuando se confirmó la desaparición de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja.

En medio de está incertidumbre empezaron a tomar fuerza rumores que aseguraban que Miguel y su mánager habían quedado en libertad, información que generó confusión entre seguidores del artista y público en general.

Ante estas especulaciones, Valentina Ayala decidió romper el silencio a través de sus redes sociales y salir a aclarar que esa versión no corresponde a la realidad y que su hermano ni su mánager han sido liberados, como varios usuarios aseguraban en redes.

Giovanny Ayala agradeció por mensajes de apoyo
Hija de Giovanny Ayala se pronunció sobre la desaparición de su hermano. (Fotos Canal RCN y AFP)

Valentina Ayala desmintió supuesta liberación de su hermano y mánager

Valentina compartió una imagen de una noticia que decía "¡Libre! Grupo Gaula rescata a mánager del hijo de Giovanny Ayala", junto a la imagen la hija del cantante compartió un tajante: "¡Noticia falsa!".

La hija de Giovanny Ayala también pidió respeto por el proceso que atraviesa la familia, señalando que la difusión de información sin confirmar solo aumenta la angustia y crea un ambiente de especulación que afecta tanto a su hermano como a sus seres queridos.

Además, agradeció a quienes han enviado mensajes de apoyo y han mostrado interés genuino por la situación uniéndose a las diferentes dinámicas que se han hecho para pedir por su libertad.

¿Qué se sabe del caso de Miguel Ayala y su mánager?

Miguel Ayala y Nicolás Pantoja fueron interceptados cuando se dirigían al aeropuerto de Palmira en Valle del Cauca por dos vehículos y una motocicleta de la cual bajaron hombres armados que los obligaron a cambiar su ruta.

Miguel y su mánager habrían sido obligados a dirigirse a Cajibío, un municipio del Cauca en donde se les perdió el rastro.

Al parecer, los jóvenes estarían privados de su libertad por un grupo al margen de la ley, sin embargo, hasta el momento Giovanny Ayala no ha comentado nada de esta afirmación de las autoridades.

