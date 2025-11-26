Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yaya Muñoz sorprendió al revelar cuál es el contacto más famoso que guarda en su celular

La creadora de contenido explicó en vivo por qué tiene el número de James Rodríguez y despejó rumores sobre su origen tras generar sorpresa entre sus seguidores.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Yaya Muñoz
Yaya Muñoz se considera una mujer independiente | Foto del Canal RCN.

Durante una reciente transmisión en vivo, Yaya Muñoz generó conversación en redes luego de revelar un detalle inesperado sobre su lista de contactos, la creadora de contenido terminó contando que, entre los números que conserva en su celular, uno de los más reconocidos es el de James Rodríguez.

Su respuesta, lejos de pasar desapercibida, despertó comentarios, bromas y especulaciones tanto de los espectadores como de sus compañeros de podcast.

¿Por qué Yaya tiene el número de James Rodríguez?

La creadora explicó que el número del futbolista llegó a su celular debido a una relación fugaz que él sostuvo con una de sus amigas cercanas, y según comentó, la comunicación entre ellos se dio únicamente en un contexto grupal y, al terminar ese vínculo, el contacto simplemente quedó guardado en su teléfono.

Durante la transmisión, Yaya recalcó que nunca tuvo comunicación directa con James más allá de ese periodo en el que su amiga interactuaba con él, de hecho, compartió en pantalla la conversación para demostrar que no existían mensajes recientes ni conversaciones comprometedoras.

¿Qué le dijeron a Yaya sus compañeros del podcast?

Valentino Lázaro y Dedimar no dejaron pasar la oportunidad para bromear al respecto, y entre risas, insinuaron que no sería sorprendente que un futbolista intentara coquetear, alimentando la conversación con comentarios en tono jocoso.

Aunque las bromas surgieron como parte del estilo habitual del programa, rápidamente la discusión escaló en los comentarios del en vivo.

Yaya Muñoz posando a la cámara.
Yaya Muñoz contó en vivo por qué tiene el número de James Rodríguez y aclaró todos los rumores. Foto | Canal RCN.

Yaya mantuvo el control de la situación y respondió de manera directa, pidiendo respeto no solo por ella sino también por su relación actual y aseguró que no existió ningún tipo de acercamiento personal con el jugador y que no permitiría que una anécdota simple se convirtiera en motivo de malentendidos.

¿Cómo reaccionó la audiencia ante la aclaración de Yaya Muñoz?

Tras mostrar la evidencia del chat vacío con el futbolista, gran parte de los seguidores elogió la transparencia con la que abordó el tema.

Yaya Muñoz paga la apuesta por Karina García
Yaya Muñoz aclaró en vivo por qué tiene el número de James Rodríguez. (Foto: Canal RCN)

Otros espectadores, en cambio, aprovecharon el momento para seguir alimentando la conversación con humor, destacando la naturalidad con la que el equipo suele manejar estas situaciones dentro del podcast.

