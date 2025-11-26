Esto estudió la Jesuu antes de ser una reconocida influenciadora

Valentina Ruíz, mejor conocida en redes sociales como La Jesuu, sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar una faceta poco conocida en su vida personal. La influenciadora presumió el título que obtuvo mientras aún cursaba el bachillerato.

¿Qué estudió La Jesuu antes de convertirse en influenciadora?

Durante la tarde de este miércoles 26 de noviembre, La Jesuu sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir recuerdos de su época escolar, cuando aún no era reconocida en las redes sociales. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el curioso técnico que realizó mientras todavía estaba en bachillerato.

La Jesuu responde al hate que recibe en redes sociales. (Foto Canal RCN)

Con una serie de fotos compartidas en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, La Jesuu mostró un Acta Individual de Grado que evidenciaba su título como Bachiller Técnico Industrial especializado en electricidad residencial.

“¿No les conté que soy técnico en electricidad residencial? Y cuando me gradué tenía tarjeta de identidad”, comentó la influenciadora.

Con esta revelación, sus seguidores no dudaron en mostrar sorpresa y admiración por los estudios que La Jesuu completó antes de hacerse conocida en las redes, y cuando aún era menor de edad.

¿Cómo fueron los inicios de La Jesuu en redes sociales?

Vale la pena destacar que La Jesuu comenzó a crear contenido para redes sociales en 2019, cuando subió su primer video sobre el precio de un jugo de banano con leche. Su reacción al precio hizo que el video se viralizara rápidamente, por lo que la joven decidió enfocar su contenido en situaciones similares.

La Jesuu ha sido reconocida por su contenido humorístico / (Foto del Canal RCN)

Además, La Jesuu aprovechó su reconocimiento en redes para transmitir un mensaje de amor propio y autoaceptación, debido al bullying que recibió durante años por su aspecto físico y su alopecia, lo que la inspiró a crear su propia marca de pelucas, popularizada a nivel nacional.

Este reconocimiento le permitió participar en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, donde logró expandir su imagen a un público más amplio.