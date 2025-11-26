Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Esto estudió la Jesuu antes de ser una reconocida influenciadora

La Jesuu sorprendió al revelar los estudios que cursó antes de convertirse en la reconocida influenciadora que es hoy en día.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Antes de ser influencer: esto estudió La Jesuu
Esto estudió la Jesuu antes de ser una reconocida influenciadora. (Foto Canal RCN).

Valentina Ruíz, mejor conocida en redes sociales como La Jesuu, sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar una faceta poco conocida en su vida personal. La influenciadora presumió el título que obtuvo mientras aún cursaba el bachillerato.

Artículos relacionados

¿Qué estudió La Jesuu antes de convertirse en influenciadora?

Durante la tarde de este miércoles 26 de noviembre, La Jesuu sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir recuerdos de su época escolar, cuando aún no era reconocida en las redes sociales. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el curioso técnico que realizó mientras todavía estaba en bachillerato.

La Jesuu sorprende al responder las críticas sobre su peso.
La Jesuu responde al hate que recibe en redes sociales. (Foto Canal RCN)

Con una serie de fotos compartidas en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, La Jesuu mostró un Acta Individual de Grado que evidenciaba su título como Bachiller Técnico Industrial especializado en electricidad residencial.

Artículos relacionados

“¿No les conté que soy técnico en electricidad residencial? Y cuando me gradué tenía tarjeta de identidad”, comentó la influenciadora.

Con esta revelación, sus seguidores no dudaron en mostrar sorpresa y admiración por los estudios que La Jesuu completó antes de hacerse conocida en las redes, y cuando aún era menor de edad.

¿Cómo fueron los inicios de La Jesuu en redes sociales?

Vale la pena destacar que La Jesuu comenzó a crear contenido para redes sociales en 2019, cuando subió su primer video sobre el precio de un jugo de banano con leche. Su reacción al precio hizo que el video se viralizara rápidamente, por lo que la joven decidió enfocar su contenido en situaciones similares.

¿Cuál es la historia de La Jesuu?
La Jesuu ha sido reconocida por su contenido humorístico / (Foto del Canal RCN)

Además, La Jesuu aprovechó su reconocimiento en redes para transmitir un mensaje de amor propio y autoaceptación, debido al bullying que recibió durante años por su aspecto físico y su alopecia, lo que la inspiró a crear su propia marca de pelucas, popularizada a nivel nacional.

Artículos relacionados

Este reconocimiento le permitió participar en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, donde logró expandir su imagen a un público más amplio.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mánager de Pirlo causa revuelo por su tatuaje. Blessd

Mánager de Pirlo se tatúa a Blessd llorando y genera polémica en redes sociales

El mánager del Pirlo muestra su tatuaje sobre Blessd y genera controversia entre los seguidores de ambos artistas en redes.

Hija de Giovanny Ayala habló de la supuesta liberación de su hermano Giovanny Ayala

Hija de Giovanny Ayala aclaró si su hermano Miguel Ayala quedó o no en libertad: esto dijo

Valentina Ayala se pronunció luego que salieran a la luz rumores sobre la supuesta liberación de su hermano Miguel Ayala y su mánager.

Andrea Valdiri sufrió un pequeño accidente durante los preparativos de su Navidad Andrea Valdiri

Andrea Valdiri sufrió pequeño accidente durante los preparativos de su Navidad

Durante los preparativos de su Navidad, Andrea Valdiri sufrió un pequeño accidente inesperado.

Lo más superlike

Los actores de La Sustituta compartieron sus retos emocionales Producciones RCN

Los actores de La Sustituta hablan de las escenas que más los desafiaron: retos, emociones y tensión

Los actores de La Sustituta compartieron los retos emocionales y de interpretación que enfrentaron durante las grabaciones.

Juan Gabriel Viral

¿Es verdad que Juan Gabriel está vivo? La IA respondió que el cantante "volverá"

Greeicy dedicó reflexión Greeicy

Greeicy Rendón abrió su corazón tras sincera reflexión luego de difícil momento

Luisa Fernanda W y su estilo Luisa Fernanda W

¿Cómo encontrar mi estilo?, Luisa Fernanda W reveló lo que hizo ella y ofreció consejo

El mensaje de Eugenio Derbez para Aislinn tras la muerte de Gabriela Michel Eugenio Derbez

Eugenio Derbez rompe el silencio tras la muerte de Gabriela Michel y envía un mensaje a Aislinn