Hermana de Karol G alerta a fans tras revelar el duro proceso de salud que enfrenta
La hermana de Karol G causó inquietud al compartir una fotografía desde un hospital y revelar el complejo proceso de salud que atraviesa desde hace meses.
La familia Giraldo Navarro volvió a captar la atención de los seguidores de Karol G, esta vez por una situación relacionada con Verónica Giraldo, la hermana mayor de la artista.
Reconocida en redes sociales por su contenido de maquillaje, bienestar y estilo de vida, Verónica se ha convertido en una figura digital con más de un millón de seguidores y una comunidad fiel que sigue tanto su rutina creativa como su vida personal.
Sin embargo, su nombre se volvió tendencia luego de compartir una fotografía desde la habitación de un hospital, encendiendo las alarmas entre quienes siguen su trayectoria.
¿Qué reveló Verónica sobre su estado de salud?
La creadora de contenido explicó que se encuentra enfrentando un momento difícil debido a un diagnóstico de artritis reumatoide, una condición autoinmune que provoca inflamación crónica, rigidez y dolor en las articulaciones.
Esta enfermedad, más allá de afectar manos, pies o muñecas, puede comprometer otros órganos como los pulmones, la piel o incluso el corazón, lo que la convierte en un reto para quienes la padecen.
Aunque aclaró que está siendo monitoreada por profesionales de salud, no ofreció detalles sobre la evolución específica de su cuadro clínico, lo que aumentó la inquietud de la comunidad digital.
¿Cómo se encuentra emocionalmente la hermana de Karol G?
Para ella, el bienestar emocional ha sido una herramienta clave en su proceso de vida, y en esta oportunidad no fue diferente, en su mensaje expresó que, aunque el momento es complejo, confía en su capacidad para superar las adversidades, dejando ver una fortaleza que ha sido constante en su trayectoria personal y profesional.
Sus seguidores, acostumbrados a verla activa, energética y siempre impulsando proyectos creativos, reaccionaron con mensajes de apoyo y solidaridad.
¿Qué se sabe de la evolución de Karol G y próximos pasos?
Por ahora, Verónica permanece en observación, bajo supervisión médica y sin un pronóstico público detallado, no ha revelado información adicional sobre tratamientos específicos o el tiempo que deberá permanecer en seguimiento.
Sin embargo, dejó claro que confía plenamente en su proceso y que está decidida a salir adelante, como lo ha hecho ante otros momentos difíciles de su vida.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike