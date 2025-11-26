¿Cómo encontrar mi estilo?, Luisa Fernanda W reveló lo que hizo ella y ofreció consejo

La influenciadora Luisa Fernanda W reveló a sus millones de fanáticos cómo logró encontrar su estilo y dedicó un consejo a quienes estén en busca de este.

¿Cómo logró Luisa Fernanda W encontrar su estilo?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 19 millones de seguidores, compartió un video en el que se sinceró sobre su proceso para encontrar su estilo y sentirse a gusto al reconocerlo.

Señaló que entendió que su estilo no necesitaba permiso, sino valentía.

Asimismo, confesó que duró bastantes años cuestionando sus gustos, comparándose y preguntándose si lo que le gustaba estaba bien o no hasta que se dio cuenta que el estilo no se aprende, sino que se revela.

Indicó que para poder hacer eso tuvo que quitarse muchas cosas como prejuicios, estigmas, opiniones ajenas, miedo al qué dirán y luego de despojarse de eso encontró su coherencia con ella misma, que la parece aún más importante.

"Revelar mi estilo ha sido un proceso de valentía, no de perfección. Dejé de buscar validación y empecé a escucharme, a elegir lo que realmente me mueve. La autenticidad no se fuerza, se descubre. Y cuando te permites explorar, mezclar y evolucionar, encuentras una versión de ti que se siente coherente, honesta y poderosa", escribió.

¿Qué consejo ofreció Luisa Fernanda W para encontrar tu estilo?

La creadora de contenido detalló que, para ella el consejo más valioso para encontrar el estilo es que hay que elegir lo que te mueve, no lo que te valida.

Explicó que hay que lucir esa prenda que te emociona, ese color que te gusta y ese accesorio que te da seguridad.

"Siempre habrá alguien que no entienda tu estilo, está bien, no están obligados. Tu estilo no es para que lo aplaudan es para que lo sostengas", agregó.

Comentó que no hay que esperar para que ese estilo salga a flote y te puedas arriesgar sin miedo.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos y agradecimientos por sus palabras de sabiduría, ánimo y apoyo.