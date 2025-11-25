¿Altafulla reveló por qué terminó con Karina García?, contó cuál es su red flag en las mujeres

El cantante Altafulla reveló a sus millones de fanáticos cuál es la red flag que no soporta en las mujeres con las que quiere tener una relación sentimental.

¿Cuál es la red flag para Altafulla en las mujeres?

El artista cedió una entrevista a su excompañero de La casa de los famosos Colombia Cris Pasquel en su podcast "40 grados", donde fue interrogado al respecto.

El barranquillero detalló que no le gustan las mentiras y eso para él es una clara muestra de que no debe estar con esa persona.

"Que una persona sea mentirosa, yo no me alejo, soy un varón y ahí estoy, pero las mentiras me ha hecho desinteresarme bastante de personas, me ha hecho alejarme y no volver a sentir algo por alguien porque siento que una persona cuando te miente es como que no solamente se está burlando de ella, sino de ti", expresó.

Indicó que con ese tipo de personas no se puede llegar a nada real, pues no se puede construir un futuro.

El ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia señaló que le sorprende cómo él puede confiar 100% en esa persona y confiarle lo más personal, pero que eso no sea recíproco.

"No digan mentiras, no hay nada más rico que una verdad, así duela", agregó.

Ver desde el minuto 39:

Artículos relacionados Paola Jara Paola Jara sorprendió con confesión a pocos días de haber dado a luz: "Me disculpan"

¿Por qué relacionaron las palabras de Altafulla con Karina García?

Tras sus declaraciones, muchos internautas relacionaron que estaría hablando de lo que fue su relación con la influenciadora Karina García, con quien terminó su noviazgo hace algún tiempo sin revelar detalles de las razones de su ruptura.

Varios usuarios de redes sociales han tildado a Karina García en varias ocasiones de mentir, por lo que muchos indicaron que estaría dando detalles de lo que ocurrió con la paisa.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia IA reveló quién ganaría la FINAL de MasterChef Celebrity 2025

Por ahora, el cantante sigue disfrutando del éxito que está teniendo con su música y sus presentaciones en diferentes partes del país tras salir de La casa de los famosos Colombia, mientras la influenciadora Karina García continúa en República Dominicana participando en un reality.