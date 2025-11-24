Participante de La casa de los famosos Colombia 3 se operó la nariz: estos son sus cuidados

En las últimas semanas, miles de internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales acerca de las votaciones que se han llevado a cabo para conocer el nombre de los habitantes que harán parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por el momento ya se conoció el nombre de los cinco primeros habitantes que harán parte del reality, quienes son: Nicolás Arrieta, Esteban Bernal, Alexa Torrex, Luisa Cortina y Eidevin López.

Además, varios internautas han estado pendientes de los acontecimientos que han realizado las celebridades que habitarán la casa más famosa del país y, muchos, se han sorprendido con el tercer procedimiento médico que se realizó Alexa Torrex en su nariz.

¿Qué procedimiento médico se realizó Alexa Torrex por tercera vez?

Hace pocos días, Alexa Torrex, una de las habitantes que hará parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026, ha acaparado la atención mediática tras compartir varios detalles acerca de su tercera intervención médica en su nariz.

¿Cómo avanza la recuperación de Alexa Torrex? | Foto: Canal RCN

En su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con casi dos millones, les mostró a sus seguidores cómo avanza su reciente intervención y les explicó cómo se realiza su lavado nasal, expresando lo siguiente:



“Les voy a explicar cómo me hago mi lavado nasal. 1. El brillo, esto se reseca demasiado. 2. Las gasas y la cinta. 3. Realizarme cada cuatro horas, lavados nasales”, agregó la creadora de contenido digital.

En el video se evidencia que la influenciadora ha seguido cada uno de los consejos que le compartió su especialista médico para que sus seguidores la acompañen en este proceso de recuperación.

Estos cuidados médicos ha tenido Alexa Torrex en su nariz. | Foto: Canal RCN

¿Qué cuidados se deben tener luego de una intervención médica en la nariz, según la IA?

Sin duda, muchos internautas se han preguntado acerca de los cuidados médicos que se deben tener en cuenta luego de la reciente intervención médica que se realizó Alexa Torrex.

Con base en esto, especialistas médicos y la Inteligencia Artificial, más conocida como la IA, han compartido los siguientes consejos que se pueden llevar a cabo luego de un procedimiento médico en la nariz: