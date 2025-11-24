Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

Participante de La casa de los famosos Colombia 3 se operó la nariz: estos son sus cuidados

Famosa habitante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 3 se operó por tercera vez y estos son sus cuidados.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Qué procedimiento médico se realizó Alexa Torrex por tercera vez?
Este fue el procedimiento que se realizó Alexa Torrex por tercera vez. | Foto: Canal RCN

En las últimas semanas, miles de internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales acerca de las votaciones que se han llevado a cabo para conocer el nombre de los habitantes que harán parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por el momento ya se conoció el nombre de los cinco primeros habitantes que harán parte del reality, quienes son: Nicolás Arrieta, Esteban Bernal, Alexa Torrex, Luisa Cortina y Eidevin López.

Además, varios internautas han estado pendientes de los acontecimientos que han realizado las celebridades que habitarán la casa más famosa del país y, muchos, se han sorprendido con el tercer procedimiento médico que se realizó Alexa Torrex en su nariz.

Artículos relacionados

¿Qué procedimiento médico se realizó Alexa Torrex por tercera vez?

Hace pocos días, Alexa Torrex, una de las habitantes que hará parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026, ha acaparado la atención mediática tras compartir varios detalles acerca de su tercera intervención médica en su nariz.

¿Qué procedimiento médico se realizó Alexa Torrex por tercera vez?
¿Cómo avanza la recuperación de Alexa Torrex? | Foto: Canal RCN

En su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con casi dos millones, les mostró a sus seguidores cómo avanza su reciente intervención y les explicó cómo se realiza su lavado nasal, expresando lo siguiente:


“Les voy a explicar cómo me hago mi lavado nasal. 1. El brillo, esto se reseca demasiado. 2. Las gasas y la cinta. 3. Realizarme cada cuatro horas, lavados nasales”, agregó la creadora de contenido digital.

En el video se evidencia que la influenciadora ha seguido cada uno de los consejos que le compartió su especialista médico para que sus seguidores la acompañen en este proceso de recuperación.

¿Qué procedimiento médico se realizó Alexa Torrex por tercera vez?
Estos cuidados médicos ha tenido Alexa Torrex en su nariz. | Foto: Canal RCN

Artículos relacionados

¿Qué cuidados se deben tener luego de una intervención médica en la nariz, según la IA?

Sin duda, muchos internautas se han preguntado acerca de los cuidados médicos que se deben tener en cuenta luego de la reciente intervención médica que se realizó Alexa Torrex.

Artículos relacionados

Con base en esto, especialistas médicos y la Inteligencia Artificial, más conocida como la IA, han compartido los siguientes consejos que se pueden llevar a cabo luego de un procedimiento médico en la nariz:

  • Mantener compresas frías alrededor de la nariz y los ojos.
  • No hacer actividad física alrededor de cuatro semanas. Sin embargo, es recomendable acatar las respectivas especificaciones de los expertos en salud.
  • Realizar las respectivas limpiezas recomendadas por especialistas médicos.
  • Evitar los excesos y tener una dieta saludable.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Cómo no gastar tanto dinero en decoraciones navideñas Navidad

Consejos prácticos para no gastar tanto dinero en decoraciones navideñas sin sacrificar estilo

Ideas prácticas para decorar en Navidad sin sobrecostos y aprovechando lo que ya tienes en casa.

Vela Curiosidades

Este es el significado de prender una vela de color negro y en qué situaciones hacerlo

Las velas negras tienen un alto uso, así que vale la pena conocer qué significados le dan y en qué momentos las encienden.

Fátima Bosch, Miss Universe 2025, reveló cuáles son las enfermedades que padece Miss Universo

Fátima Bosch, Miss Universe 2025, reveló cuáles son las enfermedades que padece: ¿de qué tratan?

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, contó que tiene dislexia y TDAH, trastornos que afectan lectura, atención y aprendizaje.

Lo más superlike

Reconocido actor causa preocupación al ser operado de emergencia: esta fue la razón Talento internacional

Reconocido actor causa preocupación al ser operado de emergencia: esta fue la razón

Famoso actor preocupa a sus seguidores al ser operado de emergencia en las últimas horas por complicaciones de salud.

Final de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver la final de MasterChef Celebrity?

Miss Noruega crítica Fátima Bosch y le recuerda su traje de pescado Miss Universo

Miss Noruega cuestiona a Fátima Bosch en Miss Universo y revive polémica por su traje de pescado

La Jesuu recibe tetero como regalo y fans reaccionan sorprendidos La Jesuu

La Jesuu genera polémica tras posar en foto tomando tetero, ¿es real?

Cinco cosas que no sabías de Altafulla. Altafulla

Altafulla y las cinco cosas que no sabías que revelan su camino de ingeniero a estrella musical