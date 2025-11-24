Famosa médium aseguró que Juan Gabriel está vivo

La médium Ayda Valencia, recordada por su participación en la exitosa producción el Canal RCN "Ellos están aquí", reveló que el cantante Juan Gabriel estaría vivo.

¿Qué dijo Ayda Valencia sobre Juan Gabriel?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 250 mil seguidores, compartió un video en el que se mostró hablando sobre el artista mexicano tras las masivas especulaciones y teorías de que el cantante estaría vivo.

Según indicó Ayda Valencia decidió hacer la canalización con el cantante luego de que varios de sus fanáticos la cuestionaran constantemente al respecto y varios medios de comunicación, en especial de México la contactaran para ello.

"Acabo de ver un poco la historia de Juan Gabriel porque me venían preguntando mucho si estaba vivo (...) hice la canalización, miré, pero yo no lo siento muerto la verdad, me conecté con él, ustedes saben que soy súper responsable con esta información y yo lo siento vivo", dijo.

Señaló que, considera que por el agote y el extremo de su trabajo él habría tomado la decisión de aislarse y ausentarse.

¿Cuándo murió Juan Gabriel y por qué se dice que mintió sobre su muerte?

El artista fue declarado muerto el 28 de agosto del año 2016 en Santa Mónica, California, a causa de un infarto agudo.

Sin embargo, las hipótesis de que el artista estaría vivo se dan luego de que su exmánager señalara que él estaría vivo, pero sin pruebas convincentes al respecto; además de supuestos videos y teorías que circulan en redes sociales que demostrarían que el cantante no habría muerto.

Con estas nuevas declaraciones de Ayda Valencia se abre nuevamente el debate sobre si el cantante está o no muerto, provocando diversas reacciones en redes sociales al respecto, donde algunos detallaron lo mucho que le creen a Ayda Valencia sus palabras debido a lo acertada que ha sido en otras ocasiones, entre sus más recientes con el fallecimiento del cantante B-King; mientras que otros han pedido que dejen descansar en paz al cantante.

Por ahora, Ayda Valencia, sigue entreteniendo a sus fanáticos con su respectivo contenido.