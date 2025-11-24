Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Manuela, novia de Blessd, le mostró su apoyo al cantante tras su polémica con Pirlo

Manuela le dejó mensaje a Blessd tras su concierto en Bogotá en medio de la polémica con Pirlo.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Blessd con su novia
Manuela mostró su apoyo a Blessd/AFP: Dimitrios Kambouris

El cantante Blessdcautivó a miles de sus fanáticos que asistieron a su concierto este sábado 22 de noviembre en Bogotá, donde logró cantar por primera vez frente a 55 mil personas.

El artista compartió una publicación con varias fotografías de lo que fue esa noche para él, donde agregó una junto a su novia Manuela.

Blessd sobre su concierto en Bogota

Con las instantáneas aprovechó para dedicar emotivas palabras a sus admiradores sobre lo feliz que fue en su presentación.

"Cantamos, lloramos, bailamos y yo corrí los 1000 metros planos jajaja de un lado pal otro jajaja fue increíble, qué bueno es saber que todos se fueron satisfechos eso me llena mucho la verdad, le agradezco mucho a Dios a mi madre que ayer cumpliendo años estuvo a mi lado dándome la bendición y entregándome el micrófono antes de entrar", dijo.

Aconsejó a sus fanáticos a ser buenos hijos y les agradeció por todo el apoyo y el cariño que le han manifestado en medio de la polémica que protagoniza con el cantante Pirlo tras su tiradera.

"Agradecerle MUCHÍSIMO A DIOS!!! A mi equipo de trabajo a mi familia, mis amigos y sobre todo a usted mi fanático que siempre está sin importar que !! Yo sigo firme , enfocadito y trabajando los amo mucho", agregó.

¿Novia de Blessd lo apoya en polémica con Pirlo?

El paisa también compartió un video hablando sobre la satisfacción del deber cumplido en el show y allí su novia le comentó demostrándole todo su apoyo en este momento tan complejo para él.

Novia apoyando a Blessd

"Gracias por ese momento !!!! Estuviste increíble eres el mejor, siempre Blessd jeje, te amo", le escribió, a lo que él le respondió: "Te amo mi amor".

Tras su interacción en redes sociales, que poco suelen hacer, pues son muy reservados con su relación, generaron diversas reacciones en redes sociales, donde muchos resaltaron el gran amor que se nota que hay entre ellos y lo fuerte que está pese a las especulaciones que puedan surgir alrededor tras la tiradera de Pirlo en la que asegura que al reguetonero le gustarían los hombres.

