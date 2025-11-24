Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentino reacciona a la polémica entre Blessd, Pirlo y Samantha: “Manuela y La Suprema hablando”

Blessd sigue en polémica por señalamientos de Pirlo y rumores con Samantha Correa; Valentino Lázaro reaccionó con humor.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Valentino Lázaro se ríe del drama con Pirlo y Blessd
Valentino Lázaro responde a Blessd tras polémica con Pirlo y Samantha Correa. (Foto: Canal RCN y AFP)

El cantante de reguetón Blessd sigue en el centro de la polémica tras las declaraciones de Pirlo y los rumores sobre su supuesta relación con Samantha Correa. En medio de esta conversación, Valentino Lázaro decidió responder al tema de una manera divertida.

¿Qué dijo Valentino Lázaro sobre la polémica entre Blessd, Pirlo y Samantha Correa?

Fiel a su estilo, el creador de contenido compartió en su cuenta de TikTok un video humorístico en el que reaccionó al revuelo generado entre los artistas colombianos.

Recordemos que, recientemente, el cantante caleño de trap conocido como Pirlo lanzó varias indirectas contra Blessd.

Más allá de los supuestos problemas musicales y de regalías que Pirlo alega que Blessd no le habría dado, lo que más llamó la atención fue su afirmación de que el reguetonero habría tenido algo con la influencer trans, Samantha Correa.

Valentino Lázaro se ríe del drama con Pirlo y Blessd
Valentino Lázaro responde a Blessd tras polémica con Pirlo y Samantha Correa. (Foto: AFP)

Esta declaración desató múltiples reacciones y señalamientos en redes sociales, aumentando la controversia alrededor del cantante paisa.

El video de Valentino Lázaro es una recreación de una escena de una serie en la que la novia le pregunta al hombre si es homosexual. Lo que más llamó la atención del clip es que, en la descripción, el creador menciona a Manuela y La Suprema, quienes han sido pareja de Blessd.

“Manuela y La Suprema hablando con Blessd después de la canción de Pirlo”

 

¿Qué reacciones causó el video de Valentino Lázaro tras la polémica con Blessd?

Por supuesto, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Varios usuarios criticaron al influencer por mencionar a Nicole Johanna Rivera, conocida como La Suprema, la reconocida creadora de contenido con quien Blessd tuvo una relación intermitente.

Entre las reacciones se leían mensajes como: “¿Y La Suprema qué tiene que ver? Ella está en lo de ella”; “Con La Suprema no” o “Manuela puede ser… La Suprema ya se libró de ese mal”.

Cabe aclarar que Manuela continúa sosteniendo una relación con el reguetonero paisa. La pareja ha estado junta desde hace varios meses y retomó su romance en agosto de 2025.

Por lo pronto Blessd no se ha pronunciado directamente para desmentir, ni aclarar los señalamientos de Pirlo.

Valentino Lázaro se ríe del drama con Pirlo y Blessd
Valentino Lázaro responde a Blessd tras polémica con Pirlo y Samantha Correa. (Foto: Canal RCN)
