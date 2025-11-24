Luisa Fernanda W recibió críticas por su vestido en la premier de Zootopia 2: “la sábana enrollada”

Luisa Fernanda W sorprendió a sus millones de seguidores al revelar que participó dándole voz a un personaje en la famosa película Zootopia 2. Sin embargo, recibió cientos de críticas por el vestido que lució.

¿Por qué Luisa Fernanda W estaba en la premier de Zootopia 2?

La creadora de contenido paisa, a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 19 millones de seguidores, reveló la emocionante noticia a su fanaticada sobre este logro que para ella es un sueño hecho realidad.

Con evidente emoción, Luisa Fernanda contó que prestó su voz a la Capitana HoggBottom, un personaje de la nueva entrega de Disney ambientada en una ciudad donde conviven todo tipo de mamíferos.

La historia sigue nuevamente a la conejita que trabaja como oficial de policía y que debe enfrentarse a retos rodeada de animales mucho más grandes que ella.

La influencer paisa ha compartido varias fotografías y videos en la premier de la película, en donde se le vio junto a Pipe Bueno y sus dos pequeños hijos disfrutando del evento, y recibió cientos de elogios por parte de sus seguidores, quienes expresaban que estaban ansiosos por escuchar su voz en la película.

El logro que emocionó a Luisa Fernanda W… y el look que desató críticas (Foto: Canal RCN)

Muchos comentaron también que su sueño era el mismo y que su inspiración era la creadora de contenido que vive en México.

¿Por qué Luisa Fernanda W recibe críticas tras la premier de Zootopia 2?

Luisa Fernanda W sorprendió al lucir un largo vestido color hueso con varias capas y un recogido en la cintura, acompañado de lentes negros y un peinado sencillo.

No obstante, muchos de sus seguidores comenzaron a hacer críticas por su vestido y comparándolo con una sábana:

“Esto es literalmente, se me pegaron las sábanas” o “Parece cuando uno se levanta con la sábana enrollada”.

Asimismo, muchos expresaron que la creadora de contenido estaba mal asesorada al lucir este tipo de vestido en la premier de una película y no en una pasarela, además de señalar que su peinado era muy sencillo para el evento y que no combinaba con su look.

Lo cierto es que los cinéfilos podrán disfrutar de la nueva aventura que ofrece Zootopia 2 en las salas de cine a partir del próximo 26 de noviembre.