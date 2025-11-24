Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano reveló su parecido con su hijo tras fotos de bebé, pero la desmienten

Así reaccionó Aida Victoria Merlano luego de que le dijeran que su hijo no se parece a ella, sino al Juan David Tejada.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Aida Victoria Merlano con su bebé Emiliano
Aida Victoria Merlano respondió a quienes dicen que su hijo no se parece a ella/Canal RCN

La influenciadora Aida Victoria Merlano mostró a sus fanáticos el parecido que tendría con su bebé Emiliano, fruto de su pasado matrimonio con Juan David Tejada.

¿Cómo lucía Aida Victoria Merlano de bebé?

La barranquillera compartió a través de sus redes sociales un collage con imágenes de ella de bebé y de su hijo actualmente, quien tiene cuatro meses de nacido.

Aida Victoria Merlano sobre su hijo

Allí mostró el parecido que hay que entre ellos, pero sus fanáticos no pararon de decirle que su bebé se parece a Juan David Tejada y no a ella pese a las fotos en las que destacaría varios detalles similares a ella.

¿Cómo reaccionó Aida Victoria Merlano tras decirle que su hijo no se parece a ella?

La creadora de contenido optó por compartir otra instantánea de su bebé y de ella pidiendo con el humor que la caracteriza que la dejen soñar y no dañen sus ilusiones sobre que se parece a ella, dejando entrever que reconoce el parecido de su hijo con su padre.

Aida Victoria Merlano sobre no parecerse a su hijo

"¿Me dejas por favor creer que mi hijo está creciendo y se está empezando a parecer a mí?, ¿me dejas vivir en mi mundo de mentiras fabricando fantasías?", escribió.

Tras su revelación, logró miles de corazones y reacciones de sus seguidores que la apoyaron en su petición y le siguieron la línea indicando que es igualita a ella.

Por ahora, Aida Victoria Merlano sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos con su diverso contenido de maternidad con su pequeño, de su estilo de vida, donde ha optado por tener una vida bastante saludable y sobre sus respectivos proyectos con los que espera seguir cautivando a sus admiradores que tanto les gusta sus publicaciones.

Asimismo, sigue dejando su nueva relación con el empresario Felipe Zapata, con quien se le ha visto en público muy romántica, pero a quien no ha querido exponer en sus redes sociales luego de su polémica separación con 'el agropcuario', que sigue dando bastante de qué hablar entre los internautas por las cosas que ambos han expuesto de su relación.

