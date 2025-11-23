Sara Corrales reveló los grandes cambios que ha tenido que hacer por su embarazo

Sara Corrales vive con emoción y ansiedad su primer embarazo. La actriz colombiana espera un hijo del empresario argentino Damián Pasquini.

Desde que se confirmó la noticia, todo ha sido alegría para la antioqueña. Primero reveló su reacción de su mamá y posteriormente la de su pareja. Ambos estallaron de júbilo con la noticia.

¿Cuáles cambios ha experimentado en su vida Sara Corrales por su embarazo?

Corrales ha vivido distintos cambios en los primeros días de su embarazo y así ha decidido compartírselo a las personas que la siguen en redes sociales.

En una reciente charla que tuvo con los internautas, la paisa hizo una curiosa revelación sobre su barriga y los cambios que ha decidido adoptar para prever alguna situación inesperada o contraproducente con su bebé.

Inicialmente, Corrales se refirió al género de su bebé e hizo énfasis en una serie de comentarios que recibió en redes sociales, donde seguidores insinuaban que sería un niño el que estaría en proceso de gestación.

La actriz contó que, tras publicar una ecografía de su embarazo, muchas personas mencionaron que era un hombrecito, aunque ella, hasta ahora, no ha hablado al respecto y por el tiempo de gestación no lo sabría aún.

Posteriormente, contó un hecho muy curioso que ha vivido y que le ha generado muchas dudas, de hecho, lanzó la pregunta a las mujeres que la siguen y que ya han pasado por un embarazo.

La mujer contó que en las mañanas se levanta “plana”, como si no estuviera embarazada, pero en las noches ya “crece” de nuevo su barriga. “Hay días que no tengo nada”, manifestó.

“¿Será que el bebé se hace omnipresente en las noches?”, preguntó jocosamente la destacada actriz colombiana, que ya hace varios años dejó su país natal para radicarse en México.

En esa misma línea, Corrales habló de las cosas que ha dejado de hacer para cuidar la salud de su bebé y evitar cualquier tipo de contratiempo.

La antioqueña manifestó que dejó de pintarse las uñas con un esmalte en especial, pues tenía químicos y cree que eso puede representar un riesgo.

Por evitar tener contacto con químicos, me refiero a disruptores hormonale, estoy tratando de no pintarme las uñas, dejarlas al natural, o si me las pinto, las pinto con esmaltes naturales sin químicos y obviamente cuido muchísimo todo lo que toca mi cuerpo… o sea crema dental, desodorante, champú, jabón de ducha, spray de pelo, maquillaje, todo… todo, aunque esto lo vengo haciendo desde hace tiempo… sin químico, sin químico

¿Qué respondió Sara Corrales tras ser criticada por hacer ejercicio durante su embarazo?

Sara Corrales le respondió a las personas que la han criticado por hacer ejercicio durante su embarazo. La actriz antioqueña dejó un contundente mensaje frente a este tema.

“Creo que ya está mandado a recoger esta teoría de que las mujeres embarazadas tienen que estar quietas, en cama, y más en un caso como el mío, que he hecho deporte toda la vida y tengo un ritmo tal vez diferente al de muchas de las que me han escrito”, expresó.

Corrales ha dejado claro que seguirá haciendo ejercicio e ignorará esos comentarios, prueba de ello es que, antes de contarle a sus seguidores nuevos detalles de su embarazo, se mostró ejercitándose.