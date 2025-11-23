Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Nicolás Arrieta fue víctima de hurto tras el concierto de Blessd: “Me iban a meter preso”

Nicolás Arrieta cuenta cómo lo hurtaron saliendo del concierto de Blessd en Bogotá y aseguró que casi termina detenido.

Lisbeth Sarmiento
La incómoda situación que vivió Nicolás Arrieta tras el concierto de Blessd.

Nicolás Arrieta, uno de los habitantes confirmados para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, contó la experiencia que vivió tras salir del concierto de Blessd en Bogotá.

¿Qué pasó con Nicolás Arrieta luego de la presentación de Blessd?

De acuerdo con el propio creador de contenido, luego del show que dio “El Bendito” en el Vive Claro, salió a comer una mazorca asada cuando un hombre, de identidad desconocida, le hurta una cadena que tenía en el cuello.

Nicolás Arrieta fue hurtado tras el concierto de Blessd
Esto fue lo que le ocurrió a Nicolás Arrieta al salir del show de Blessd en el Vive Claro.

Arrieta se dio cuenta y enfrentó al hombre, quien ya le había pasado la joya a una mujer. El desconocido se enojó y lo desmintió. Como es normal en un evento de esta naturaleza, había miembros de la Policía cerca, a quienes llamaron y se acercaron para averiguar lo que estaba pasando.

El hombre que supuestamente había hurtado a Arrieta quedó en libertad. Sin embargo, el creador de contenido contó que por poco él termina arrestado, aunque no dio mayores detalles de las razones.

"Les digo, este man me robó... y lo dejan ir. Me cogen es a mí... me iban a meter preso", contó asombrado.

En medio de risas, Nicolás dijo que la cadena no le importa, pues lo material se recupera, pero sí le molestó que hubiesen interrumpido el momento en el que disfrutaba de la mazorca; para él, no hay algo más delicioso que comer después de un concierto.

Ella es la expareja de Nicolás Arrieta, primer habitante de La casa de los famosos Colombia 3

Arrieta también resaltó que el concierto de Blessd estuvo increíble y aclaró que no había ingerido altas cantidades de alcohol, respondiendo a quienes dudaron de su estado en el momento del robo.

¿Qué pasó en el concierto de Blessd en Bogotá? ¿Por qué lloró?

Durante la presentación, “El Bendito” lloró mientras interpretaba Condenado al éxito, una de sus canciones más conocidas. El artista antioqueño se quebró y manifestó que esa canción marcó su vida. En ese momento compartió una reflexión con los asistentes.

“Si ustedes tienen un sueño, levántense a diario pa’ cumplirlos”, dijo.

Además, el cantante sorprendió al regalar una casa a una de las asistentes. Blessd eligió a una mujer, la subió a la tarima y pidió un aplauso para ella.

“Eso no es nada para lo que se merece. Creo que darles un sueño tan grande como una casa es algo muy chimba. Así que yo quiero un aplauso para ella”, fueron las palabras del artista, quien también es tendencia por su polémica con Pirlo y Samantha Correa.

Blessd lloró por polémica que vive
Blessd no aguantó las lágrimas en su concierto en Bogotá.
