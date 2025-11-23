Rafael Santos reveló inéditos detalles del día en que murió Martín Elías: “Estaba consciente”

La muerte de Martín Elías dejó una huella profunda, tanto en su familia como en la música colombiana. El hijo de Diomedes Díaz se había convertido en un referente de la nueva ola del vallenato.

Con 26 años, el Gran Martín Elías ya había dado grandes pasos en la industria tras cosechar el éxito con canciones como, 10 razones para amarte’, ‘’Al fin llegaste tú’ y ‘Ábrete’.

De hecho, su fallecimiento se produjo solo unas horas después de ofrecer un concierto en Coveñas. Martín ya regresaba a donde su familia cuando se registró el accidente entre San Onofre y Lorica, exactamente en el sector conocido como Aguas Negras.

¿Cuáles fueron los nuevos detalles que reveló Rafael Santos sobre la muerte de su hermano Martín Elías?

Ya pasaron ocho años desde ese trágico día y aún hoy es recordado con pesar y mucha tristeza. Su legado sigue vivo y sus fans lo recuerdan nostálgicamente en redes sociales.

Rafael Santos, ‘En la vida de…’ sección de ‘Buen Día, Colombia’ del Canal RCN, revivió la trágica muerte del hijo de ‘El Cacique de La Junta’ y contó detalles hasta ahora desconocidos de la fatídica fecha.

Martín Elías se dirigía hacia Cartagena cuando se produjo el accidente vehicular. Foto: AFP

El cantante negó que su hermano Martín haya muerto en el momento del accidente y aclaró otras versiones que se han suscitado.

Él no murió en el accidente. Él estaba consciente, hablaba, pero no podía abrir los ojos. No sé por qué… yo le preguntaba a Dios por qué lo dejaste morir en esa operación. Martín se infartó cinco veces, luchó por su vida hasta que no pudo. Los huesos los tenía muy mal. Nos equivocamos creyendo que iba a recuperarse, pensando en el futuro… todos nos equivocamos

Rafael Santos agregó que el día de la tragedia tenía planeado verse con su hermano en Cartagena, de hecho, Martín se dirigía, justamente, hacia la capital del Bolívar cuando encontró la muerte.

“Con Martín nos habíamos quedado de ver esa semana. Cuando llegamos a Cartagena, me enteré de que se había ido a Coveñas. Lo último que me dijo fue: ‘Nos vemos en Cartagena, que te quiero hacer una invitación’”, relató

El deceso de Martín Elías se produjo cuatro años después de que también falleciera Diomedes Díaz, por lo que en poco tiempo la familia Díaz y la música vallenata debieron afrontar duras noticias.

¿Qué dijo el hijo de Martín Elías sobre los daños que sufrió la tumba del fallecido artista vallenato?

Los restos de Martín Elías permanecen en un cementerio de Valledupar, pero recientemente se conoció una noticia que generó gran rechazo entre los fans del desaparecido cantante vallenato.

La tumba del artista sufrió daños, lo que provocó indignación y molestia; incluso, el hijo de fallecido artista, Martín Elías Jr., decidió pronunciarse.

"Fuera muy preocupante si la persona que hizo estos daños hacia la tumba fuera con un mensaje de odi* o rencor hacia mi padre, que está en el cielo o hacia nosotros como familia (...) pero agradecerles por el cariño, pero la próxima vez que vayan tenga un poco más de cuidado en qué estructura poder apoyarse", expresó.

Martín Jr. siguió los pasos de su papá y de su abuelo, y ya debutó oficialmente como cantante. El joven ya grabó sus primeros trabajos y esperar agrandar aún más la leyenda de la familia Díaz Maestre.