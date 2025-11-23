Yeison Jiménez mostró su indignación por la desaparición del hijo de Giovanny Ayala

La desaparición de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, tiene consternado al mundo de la música popular colombiana. Pasados varios días, no se tienen pistas claras del paradero del joven que, al igual que su padre, se dedicaba a cantar.

Referentes del género como Jessi Uribe y Jhonny Rivera se han pronunciado, enviándole un mensaje de ánimo y aliento al intérprete de ‘Anoche la escribí’ e ‘Historia de amor’.

¿Qué dijo Yeison Jiménez sobre la desaparición de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala?

Esta vez, quien habló fue Yeison Jiménez. El cantante compartió un video en sus redes sociales y lanzó un contundente mensaje.

Me encuentro muy triste, me duele mucho lo que está pasando en Colombia y quiero pedirles que tengamos en cadena de oración a un niño que lo único que estaba haciendo era soñando por alcanzar su éxito en su carrera musical, que no merece ser un cheque al portador

Giovanny Ayala está muy angustiado desde que se conoció la desaparición de su hijo Miguel en el Cauca. Foto: Canal RCN

En el video, divulgado en cuenta personal de Instagram, Jiménez expresó su indignación por lo ocurrido y le envió un mensaje de mucha fortaleza a Giovanny Ayala y toda su familia.

A Miguelito Ayala, a su familia, a su papá, lo siento mucho, me da mucha c*g*da lo que está pasando y de mi parte la verdad me encuentro muy conmocionado con el tema porque no está bien que ahora los seres humanos nos hayamos vuelto un cheque para los bandidos

¿Qué ha dicho Giovanny Ayala sobre la desaparición de su hijo Miguel?

Giovanny Ayala ha usado sus redes sociales para expresar su pesar y conmoción por la situación que está viviendo su hijo. Recientemente, compartió un nuevo video y pidió por el pronto regreso de Miguel Ayala.

El artista de música popular compartió un extenso video en sus redes y muy conmovido hizo una petición especial.

Les pido por favor que ellos no están en esta guerra. Pido a Dios que les afloje su corazón, que caigan en cuenta que son muchachos que solamente llevan alegría a través de la música a municipios desafortunados, donde el orden público está marcado por la vi0l3nc1a. Les pido que guarden su integridad y respeten sus vidas

Junto a Miguel, desapareció también su mánager. Según se ha conocido, los dos se dirigían a Palmira, en cuyo aeropuerto tomarían un avión rumbo a Bogotá luego de varias presentaciones en el departamento del Cauca.

Giovanny Ayala volvió a usar sus redes sociales para pedir por el regreso de su hijo Miguel. (Foto Canal RCN).

Miguel y su mánager viajaban en una camioneta cuando, al parecer, fueron interceptados por varios sujetos en el sector de Las Tres Margaritas, del municipio de Cajibío. Allí habrían sido llevados con rumbo desconocido.

Se ha conocido que una fuerza especial de las autoridades adelanta la búsqueda de Miguel Ayala y el mánager, sin embargo, las pistas de donde estarían no son claras aún.