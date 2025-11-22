¿Ya nació el bebé de Natalia Lafourcade? Esto es lo que se sabe

Natalia Lafourcade anunció su primer embarazo el 7 de julio de este año a través de un emotivo carrete de imágenes, donde además reveló que ya tenía cinco meses de gestación. Aunque no dio mayores detalles, esto reafirmó lo reservada que es la mexicana con su vida personal.

¿Ya nació el bebé de Natalia Lafourcade?

Según cálculos de los internautas, el bebé de la cantante ya habría nacido o estaría próximo a hacerlo. Por esta razón, los seguidores de Lafourcade han estado atentos a sus publicaciones.

La posible llegada del bebé de Natalia Lafourcade genera expectativa en redes. (Foto de AFP e imagen de Freepik)

De hecho, el último post en su cuenta oficial de Instagram fue el 13 de noviembre, durante la celebración de los Latin Grammy. Allí explicó que se encontraba en la semana 39 de gestación, motivo por el cual no pudo asistir al evento.

Ya ha pasado más de una semana desde esa publicación, por lo que la artista mexicana estaría al límite del tiempo recomendado por los especialistas para el embarazo. Esto ha llevado a muchos fans a creer que el bebé ya habría llegado al mundo.

En un post anterior, Natalia presumió su pancita y se mostró emocionada por “los tiempos de espera y momenticos que son regalos para el alma”, como describió los días previos a tener a su bebé en brazos.

¿Quién es la pareja de Natalia Lafourcade?

Karol G, Mon Laferte y otros artistas también han estado atentos a las publicaciones de Lafourcade, al igual que sus seguidores.

Tras anunciar su embarazo, una de las preguntas más frecuentes en buscadores ha sido sobre la identidad de su pareja.

Juan Pablo López Fonseca es el nombre del hombre que conquistó a la reconocida cantante. Es cineasta y productor venezolano de 40 años. De acuerdo con medios locales, también se formó en Escenografía y Dirección de Arte para Cine.

Se habría mudado a México para fundar Casa Elefante, una productora audiovisual para cine, televisión y plataformas digitales. Se cree que el amor entre López y Lafourcade inició en 2017, cuando trabajaron juntos en Musas Vol. 1, cuyo video ganó el Latin Grammy a Mejor Video Musical Versión Larga.

La pareja se habría casado en 2021 y ha trabajado junta en otros proyectos audiovisuales. Ahora, los internautas esperan conocer al bebé, fruto de esta historia de amor.