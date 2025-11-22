Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cazzu y Belinda hablaron sobre su encuentro, ¿habrá canción juntas?

Las cantantes Cazzu y Belinda fueron interrogadas sobre su esperado encuentro en un evento en México.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Cazzu y Belinda
Cazzu y Belinda hablaron de su encuentro/AFP: Mireya Acierto/Geoffroy Van Der Hasselt

Las cantantes Cazzu y Belinda causaron revuelo en redes sociales luego de haber conocido personalmente en medio de un evento en México.

¿Por qué Cazzu y Belinda causaron revuelo juntas?

Las artistas se vieron en persona por primera vez y muchos fanáticos estaban a la expectativa de dicho encuentro entre ambas debido a que ambas son exparejas del cantante Christian Nodal, quien ahora está casado con Ángela Aguilar.

Belinda y Cazzu se encuentran mientras que Nodal está con Angela

Las mexicanas se dejaron ver muy sonrientes y amables la una con la otra, demostrando su madurez y profesionalismo.

¿Qué dijeron Cazzu y Belinda tras su encuentro?

Las cantantes fueron interrogadas sobre su viral encuentro y sobre si realizarían una colaboración musical, por lo que cada una ofreció su opinión al respecto en Telemundo.

Belinda y Cazzu sobre su encuentro

"Recién nos conocimos, apenas nos conocimos, no nos hagan quemar etapas", señaló Cazzu.

Por su parte, Belinda demostró que no lo dudaría y le gustaría mucho poder trabajar con ella.

"Ojalá, me encanta ella, la admiro mucho", añadió.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras las palabras de Cazzu y Belinda hacia la otra?

Miles de seguidores de las cantantes reaccionaron sobre su encuentro donde detallaron la belleza de ambas, sus particularidades y lo especiales que son.

Muchos se cuestionaron sobre qué estaría pensando Nodal al respecto, otros se preguntaron qué opinaría Ángela Aguilar, mientras que otros no tardaron en expresarles lo mucho que les gustaría verlas juntas en una sola canción no solo por el interés que generan en el mundo dele entretenimiento, sino por el talento musical de ambas.

Por ahora, cada una sigue enfocada en sus respectivos proyectos musicales y disfrutando del cariño que le brindan sus fanáticos.

Christian Nodal sigue deleitando a sus fanáticos con sus presentaciones y nueva música, además de estar organizando junto a Ángela Aguilar lo que será su boda religiosa en mayo del 2026, según han confirmado los dos, indicando que sería bastante grande y especial luego de haber contraído matrimonio poco después de haber oficializado su romance y cuya unión causó tanta polémica alrededor. Hasta el momento se les ha visto muy enamorados y felices.

