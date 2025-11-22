Daniel Muñoz marca golazo en la Premier League y dedica un emotivo mensaje a su amigo fallecido

Daniel Muñoz regresó a las canchas luego de que una imagen suya cargando un ataúd en Antioquia se hiciera viral. El jugador colombiano del Crystal Palace abrió el marcador en el encuentro frente al Wolverhampton en la fecha 12 de la Premier League, y la dedicatoria a su amigo fallecido se volvió tendencia en las plataformas digitales.

¿Quién es el amigo de Daniel Muñoz que falleció en Antioquia?

Al minuto 63, Muñoz abrió el marcador y corrió hacia una esquina del campo. Se levantó la camiseta del Palace y dejó ver otra, de color azul, con un mensaje dedicado a su amigo, mientras señalaba al cielo: “Por siempre en mi corazón”. Luego recibió un efusivo abrazo de sus compañeros.

El emotivo homenaje de Daniel Muñoz a su amigo fallecido en Antioquia.(Foto de AFP e imagen de Freepik)

De esta manera, Daniel mostró al mundo la importancia que tenía para él su amigo y el dolor que vive tras su inesperada partida.

El propio Muñoz publicó una imagen de ese instante y escribió: “Un grito de gol al cielo, por siempre en mi corazón. Días muy difíciles por los que atravesamos (familia y amigos)…”

Sebastián Ríos es el nombre del amigo de infancia que perdió la vida a mediados de noviembre. Según informó la prensa local, su fallecimiento se debió a una pancreatitis.

En el funeral, Daniel habló de las cualidades de su amigo: “Era ese ser humano humilde, feliz, desinteresado… nos conocimos desde cero, cuando no teníamos nada”.

El emotivo homenaje de Daniel Muñoz a su amigo fallecido en Antioquia.(Foto de AFP)

El futbolista recordó cómo esa amistad nació en Bello cuando eran niños y cómo se mantuvo firme a pesar de la distancia.

¿Por qué Daniel Muñoz no estuvo en el juego de Colombia ante Australia?

Daniel Muñoz había sido convocado por Néstor Lorenzo para los amistosos programados contra Nueva Zelanda y Australia en Estados Unidos. Sin embargo, tras el primer partido, el jugador abandonó la concentración.

En su momento, la Federación Colombiana de Fútbol informó que su ausencia se debía a motivos familiares. Luego se conoció que había viajado a Colombia para despedir a su amigo.

De hecho, en el partido de Colombia ante Australia, James Rodríguez le rindió homenaje al celebrar su gol levantando la camiseta de Muñoz con el número 2, como muestra del apoyo colectivo en ese momento de dolor.

Ahora, Daniel agradeció ese gesto y las muestras de cariño recibidas en los últimos días:

“…Simplemente agradecer a las personas que estuvieron ahí. Nunca es fácil despedir a alguien que queremos, nunca es fácil dejar a un lado el fútbol y menos la Selección, sabiendo lo que significa para mí. Gracias al cuerpo técnico y a los jugadores por la comprensión y el apoyo”.