Conozca la millonada que Fátima Bosch ganará al mes como nueva Miss Universo 2025

Van pasando los días desde el momento en el que Miss México, Fátima Bosch Fernández, fue coronada como la nueva Miss Universo 2025.

¿Qué significa ser Miss Universo?

Tras su elección como la reina universal, empezó su agenda. La mexicana, con apoyo y detractores de por medio, logró conquistar al jurado y su desempeño le permitió convertirse en la ganadora.

Ser Miss Universo va más allá de representar la belleza a nivel global, si no que trae consigo responsabilidades sociales, ambientales, culturales, entre otras.

A raíz de ello, Fátima Bosch tendrá que realizar viajes por todo el mundo, elevando su voz y buscando ser un ejemplo para la humanidad.

Fátima Bosch, la nueva Miss Universo 2025: es de México y así la coronaron | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

Por otro lado, el factor dinero también cuenta. No es un secreto que Miss Universo es el certamen de belleza más importante del mundo, lo que significa que la inversión monetaria es fundamental.

En efecto, muchos se preguntan cuánto sería el salario que Fátima Bosch, como nueva Miss Universo, recibiría mes tras mes.

¿Cuánto dinero ganará Fátima Bosch al ser la nueva Miss Universo 2025?

Enfocada en ayudar a los otros y convertirse en un ejemplo a seguir. Aparte de los premios que recibe como Miss Universo 2025, el sueldo como tal de la reina de belleza llama el interés.

Es así como se prevé que Fátima Bosch Fernández recibiría un suelo mensual de nada más y nada menos que 50 mil dólares, lo que se traduce a la elevada suma de más de 150 millones de pesos colombianos.

Dicho pago se realiza con el objetivo de que la reina tenga un sustento con el cual pueda cubrir sus necesidades, aparte de las que demanda el hecho de ser Miss Universo.

Ella es Fátima Bosh, la nueva Miss Universo 2025 | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

La elección de Fátima Bosch ha puesto a hablar a muchos, puntualmente porque días antes de la final de Miss Universo la mexicana se viralizó al tener una diferencia con Nawat Itsaragrisil. A partir de ese momento, la nueva Miss Universo 2025 se convirtió en un ejemplo para muchas mujeres en torno a la importancia de levantar la voz, a la vez que ganó una significativa suma de seguidores.