Ángela Aguilar reaccionó en redes luego de que Nodal no la mencionara en los Grammy

Ángela Aguilar compartió un video en sus redes sociales tras las críticas que recibió Christian Nodal por no mencionarla en los Latin Grammy.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Ángela Aguilar es esposa de Christian Nodal, el cantante de música regional mexicana.
Ángela Aguilar habría aclarado que no hay ninguna crisis con Christian Nodal tras compartir video en el que le da un beso. Foto: AFP - Arturo Holmes

Ángela Aguilar habría reaccionado en sus redes sociales a la polémica que se suscitó con su esposo, Christian Nodal, luego de que este no la mencionara en la más reciente ceremonia de los Premios Latin Grammy.

El cantautor mexicano obtuvo el galardón en la categoría Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por ‘¿Quién como yo?’, pero llamó poderosamente la atención que al recibirlo no mencionó a Ángela en su discurso.

“Muchísimas gracias de todo corazón a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, con los que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros, toda la inspiración”, expresó Nodal sin hacer una mención especial a su actual esposa.

La polémica no tardó en desatarse en redes sociales; cibernautas, incluso, recordaron que en el pasado sí mencionó a Belinda y Cazzu al llevarse un triunfo en los Grammy.

Posteriormente, Nodal decidió aclarar lo que pasó y reveló que al decir “familia” se refirió a todos sus seres queridos, incluida, la cantante mexicana.

¿Qué dijo Ángela Aguilar luego de que Christian Nodal no la mencionara en los Latin Grammy?

Días después de ese hecho, Ángela habría zanjado por completo cualquier rumor de crisis y compartió un video en el que se muestra muy romántica con el intérprete de ‘Botella tras botella’.

Aguilar publicó un video en la sección de Historias de su cuenta de Instagram, dejando ver un gran momento familiar. La grabación la muestra mientras abraza a su padre, Pepe Aguilar, y en una secuencia siguiente le da un gran beso a su esposo.

Christian Nodal y Ángela Aguilar ya cumplieron un año de casados.
Ángela Aguilar compartió un video para aclarar que todo está bien con Christian Nodal.

El video evidenció que no existe ningún tipo de crisis o conflicto actual en la pareja, además, dejó claro el apoyo que Nodal siempre le brinda a su esposa en medio de una gira musical que adelanta por Estados Unidos.

¿Por qué se encontraron Belinda y Cazzu, exparejas de Christian Nodal?

En las últimas horas, se presentó un hecho muy llamativo, directamente relacionado con Christian Nodal. Dos de sus exparejas, Cazzu y Belinda, se encontraron cara a cara. Todo se dio en medio de la celebración del evento ‘Men of the Year’ de GQ.

Para sorpresa de muchos, el encuentro de ambas artistas fue bastante cortés y amable, siendo Cazzu la primera en dejarse ver sonriente y amigable al cruzar miradas.

Ambas se saludaron con efusividad y hablaron por unos minutos, mostrándose sonrientes y empáticas, tanta fue su conexión que, hasta se tomaron unas fotografías.

Christian Nodal tuvo una relación de dos años con Belinda, en la que estuvieron a punto de casarse, pero la boda nunca llegó a celebrarse. Entre tanto, con Cazzu, aunque no hubo compromiso y menos matrimonio, sí quedó una hija, la pequeña Inti que nació en septiembre del 2023.

Cazzu revela que Nodal no llama a su hija ni por videollamada
Cazzu y Christian Nodal terminaron a principios del 2024, pero de esa relación quedó una hija. (Foto: Frazer Harrison/Getty Images/AFP)
