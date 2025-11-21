Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Andrea Meza tuvo insólita reacción al ver a Fátima Bosch con la corona de Miss Universo, ¿qué hizo?

Se viralizó un video que mostró el gesto que tuvo Andrea Meza al distinguir a su compatriota Fátima Bosch como Miss Universo 2025.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Andrea Meza, Fátima Bosch
Andrea Meza tuvo insólita reacción al ver a Fátima Bosch con la corona de Miss Universo | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

Fátima Bosch Fernández, Miss México, se convirtió en la nueva Miss Universo 2025. La coronación de la candidata generó diferencias, puesto que algunos quedaron inconformes y otros totalmente de acuerdo.

Son muchas las reacciones que abundan en redes sociales, así que se viralizó el gesto que tuvo Andrea Meza, modelo y presentadora mexicana quien fue Miss Universo 2020, y a propósito fue parte del selecto jurado de esta edición número 74 del certamen de belleza más importante del mundo.

¿Cómo reaccionó Andrea Meza al ver a Fátima Bosch como la nueva Miss Universo 2025?

Luego de que se decidió que Fátima Bosch es la reina universal, el público que asistió al Impact Arena de Pak Kret, en Tailandia, grabó diversos videos minutos después de la coronación.

En ese orden de ideas, cuando Fátima hizo su primera pasarela y se acercó al jurado, la cámara se enfocó en Andrea Meza y quedó registrada su reacción, la cual no habría sido de satisfacción por su compatriota.

Lo anterior porque se puede observar que Meza estuvo seria, al parecer, por los gritos del público tras Fátima quedar electa como la nueva Miss Universo 2025.

Andrea Meza
Andrea Meza fue jurado de Miss Universo 2025 | Foto Giorgio Viera / AFP.

Esta es la reacción de Andrea Meza, Miss Universo 2020, tras la coronación de su compatriota Fátima Bosch Fernández, Miss Universo 2025:

¿Qué opinaron los seguidores tras la reacción de Andrea Meza en Miss Universo?

Luego de que se viralizó la reacción de Meza, los internautas empezaron a escribir comentarios de todo tipo, demostrando puntos a favor y en contra.

Mientras que algunos sustentan que Fátima Bosch fue elegida debido al pleito que tuvo con Nawat, otros dicen que se destacó durante todo el evento y la elección se debe respetar.

Sea lo que sea, lo cierto es que México recibió su cuarta corona universal, así que el país centroamericano está emocionado y espera recibir a su nueva reina con bombos y platillos.

Fátima Bosch
Fátima Bosch, la nueva Miss Universo 2025: es de México y así la coronaron | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

¿Cuántas coronas de Miss Universo tiene México?

Las mujeres de México que han sido Miss Universo a lo largo de la historia son:

  • Lupita Jones, en el año 1991.
  • Ximena Navarrete, en el año 2010.
  • Andrea Meza, en el año 2021, pero es Miss Universo 2020).
  • Fátima Bosch, en el año 2025.
