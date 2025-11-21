Cazzu se cansó que le hablen de Nodal: así reaccionó cuando le mencionaron la boda con Ángela

La cantante Cazzu dejó un contundente mensaje a quienes no paran de cuestionarla sobre su expareja, el artista Christian Nodal.

¿Qué le preguntaron a Cazzu sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

La artista viajó a México para asistir a la gala GQ México Figuras del Año 2025, donde se conoció con la artista Belinda, también expareja de Christian Nodal.

Momentos antes, la argentina atendió a la prensa, que le lanzaron fuerte cuestionamientos sobre su vida personal.

Uno de los periodistas la interrogó sobre qué opinaba de la próxima boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar, quienes unirá su vida bajo la religió el próximo mes de mayo, según confirmaron los dos hace algunas semanas.

Cazzu detalló lo cansada que está que le pregunten sobre ellos, reiterando que no tiene ningún tipo de comunicación con el artista y que su único vínculo con él es su hija Inti.

"Ese tema a mí realmente no me importa, no sé nada de eso. Tenemos una vida muy alejada", expresó.

Asimismo, le preguntaron sobre los deseos de Nodal de tener tres hijos más, a lo que ella mencionó que no es un tema que sea de su interés.

"Yo no veo las redes, no sé de qué me hablan. Nosotros ya no tenemos nada que ver, tenemos una hija en común, pero y ya, a esa pregunta no tengo nada que responder", agregó.

¿Qué dijo Cazzu sobre el proceso legal con Christian Nodal?

La cantante detalló que no ha habido nuevos detalles en su proceso legal sobre su bebé con Christian Nodal, indicando que son procesos que se demoran bastante, por lo que, no tiene actualizaciones al respecto.

Por ahora, Cazzu acaparó todas las miradas tras su encuentro con Belinda, el cual muchos esperaban y el cual desató todo tipo de opiniones, algunos apoyándolas y destacando su madurez, además de señalar que son las verdaderas ganadoras tras no estar con Nodal, mientras que otro no tardaron en criticarlas asegurando que su unión y formalidad solo la realizaron para atacar a Ángela Aguilar y molestar a Christian Nodal.